Exklusive Deutschland-Show von Gentleman & Ky-Mani Marley

Vom 10. bis 13. August 2017 findet bereits die 20. Auflage des „one race… human!“ Afrika-Karibik-Festivals auf dem Festplatz in Aschaffenburg statt! Zur großen Jubiläumsausgabe verspricht der Veranstalter den Festivalfans deswegen ganz besondere Highlights und ein “Best of” der Festivalgeschichte. Und das erste Highlight muss nicht lange auf sich warten lassen, denn der erste Headliner steht schon fest!

Gentleman und Ky-Mani Marley mit exklusiver Deutschland-Show 2017 dabei!

Bereits bestätigt für den Festivalsamstag, 12. August, ist der absolute Festivalliebling und „Most wanted“ Gentleman zusammen mit Ky-Mani Marley, Sohn von Reggae-Legende Bob Marley! Gentleman gilt als einer der wenigen Reggae-Künstler, dessen Musik auch in Jamaika populär ist und ist bei der Festivalgemeinde beliebt wie kein zweiter. Und auch Ky-Mani Marley hat das musikalische Talent von seinem berühmten Vater quasi schon in die Wiege gelegt bekommen! Zusammen veröffentlichten die beiden das gemeinsame Album „Conversations“, das viel mehr ist als nur eine Kollaboration zweier Ausnahmekünstler: im Rahmen ihrer Zusammenarbeit haben die zwei eine Menge miteinander geteilt, alle Titel des Albums werden hörbar geprägt von einem persönlichen Austausch, einer nachvollziehbaren Interaktion von Ideen und Gefühlen. Letztendlich gilt ihr Album als Aufforderung an uns alle, „sich auszutauschen, zuzuhören, sich Zeit zu nehmen, aufeinander zuzugehen und ins Gespräch zu kommen.“

Das absolute Highlight daran: Die Show von Gentleman und Ky-Mani Marley im Rahmen des Festivals wird die einzige Deutschland-Show 2017 sein! Also, nicht lange zögern und schnell Tickets für die exklusive Jubiläums-Show sichern!

Tagestickets für den Festivalsamstag gibt es ab sofort für 34,50€ inkl. aller Gebühren unter karibik-festival.de, der Hotline 0180 – 60 50 400 oder an allen bekannten Vorverkaufsstellen. Die Festivaltickets sind ab 15. November im Vorverkauf erhältlich.