20 Jahre MIA

× Erweitern Foto: Anna K.O. Mia - Band

MIA feiert sein 20-jähriges Bandjubiläum mit einer großen Tour! Mit MORITZ_Redakteur Andrej Meinzer sprachen die Berliner über zwanzig Jahre MIA.

MORITZ: Dieses Jubiläum hat für euch eine magische Anziehungskraft: fühlt sich daher derzeit jeder Tag auf Tour wie ein Geburtstag an – immer ein Grund zum Feiern?

Mia: Grundsätzlich können wir über die letzten zwanzig Jahre sagen, dass so ziemlich jeder Tag, an dem wir auf Tour waren, ein Feiertag war. Optimisten wie wir nun mal sind, gehen wir davon aus, dass das auch so bleibt.

Im Rückblick auf die vergangenen 20 Jahre: was waren die denkwürdigsten, schrägsten oder schönsten Erlebnisse der bisherigen Bandgeschichte?

Wir könnten die komplette MORITZ-Ausgabe mit diesen Stories füllen. Wir haben auf Bauwagen und Schiffen, in Kellerclubs und Stadien gespielt, sind weit rumgekommen, waren vor 50 Leuten in Chile und vor 5000 in China. Wir hatten Stromausfälle, Unwetter, verdrehte Kniescheiben, brennende Busse und haben mitten in der Nacht Bandmitglieder an der Tankstelle vergessen. Wir sind tollen Menschen begegnet, haben Gegenwind, Narben und goldene Schallplattem im Trophäenschrank, aber das merk- oder denkwürdigste ist wohl, dass es uns immer noch gibt.

Im vergangen Jahr hat MIA viele Neuinterpretationen älterer MIA-Songs mit musikalischen Freunden und Wegbegleitern aufgenommen. Welche Zusammenarbeit hat am meisten Spaß gemacht?

Das können wir noch gar nicht sagen, denn diese Kooperationen wird es auch in 2018 noch geben. Wir hatten in jedem Falle Spaß, fühlen uns gebauchpinselt und sind gespannt, was noch kommt.

Mit welchem Künstler würdet Ihr in Zukunft gerne einmal musikalisch zusammenarbeiten?

Die Liste ist lang - wir arbeiten sie ab!

Am 6. April macht ihr auf eurer Tour Station in Stuttgart im Wizemann – was kommt euch als erstes in den Sinn, wenn ihr ans »Ländle« denkt? »Kehrwoche und Mauldäschle« – für euch als Berliner eine fremde Welt oder sympathisch?

Ehrlich gesagt, kommen uns bei „Stuttgart“ als erstes die Fantas und Freundeskreis in den Sinn - das ist doch schon mal super. Maultaschen finden wir auch ok…