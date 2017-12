»35 Jahre lang Haken für den Duschvorhang« - Die Toten Hosen in Stuttgart

× Erweitern Foto: Steffen Schmid Toten Hosen erhalten den »Event Of The Year«-Award Andreas Kroll, Geschäftsführer in.Stuttgart, überreicht den Toten Hosen im Beisein von Hans-Peter Haag (Music Circus Concertbüro) den Award.

Bereits zum 11. Mal seit ihrem ersten Gastspiel im Jahr 1990 haben die Toten Hosen zuletzt die Schleyer-Halle bis auf den letzten Platz gefüllt. Höchste Zeit also, die Band mit dem begehrten »Event Of The Year«-Award der Hanns-Martin-Schleyer-Halle zu ehren.

Schließlich ist die Laune naturgemäß bei einem Konzert der Toten Hosen grundsätzlich gut. Mit dem ein oder anderen hopfenhaltigen Kaltgetränk in der Hand wird schon vor dem ersten Takt die Stimme geölt und lautstark die Stadion-Hymne »You‘ll never walk alone« intoniert. Fußballaffinität wird an diesem Abend ohnehin groß geschrieben. Gleich zu Beginn des Konzertes laden die Düsseldorfer Punk-Rock-Legenden in Stuttgart zum »Auswärtsspiel« ein, ehe anschließend beim Titellied des aktuellen Hosen-Albums »Laune der Natur« in der Fankurve erstmals humbamäßig mitgesungen und gesprungen wird. Campino & Co setzen zweieinhalb Stunden lang voll auf Angriff und stürmen mit Volltreffern wie »Wünsch Dir was«, »Alles aus Liebe« oder »Hier kommt Alex« ungefährdet Richtung Kantersieg. Dabei spielen die Toten Hosen gekonnt die große Klaviatur des stadiontauglichen Rock-Konzertes.

Die Toten Hosen am 21. Juli auf dem Cannstatter Wasen

Von AC/DC-Anleihen über den schweißtreibenden Circle-Pit bei »Pushed Again« bis hin zu zu obligatorischen Mitsing-Stellen (»Altes Fieber«) oder den großen Gefühlen inklusive Streicher-Einsatz bei den ruhigeren Tönen ist alles dabei, was sich das sichtlich mit der Band mitgealterte Publikum wünscht. Generell gehen die Hosen augenzwinkernd mit ihrem Status als »Alt-Punks« um und packen kurzerhand passend zum halben Bandjubiläum das fast schon in Vergessenheit geratene Horrorshow-Stück »35 Jahre lang Haken für den Duschvorhang« aus. Übrigens nicht die einzige eher selten gespielte Perle, die die Band an diesem Abend parat hat. »Böser Wolf« oder »Sie warten nur auf Dich« bilden das überraschende Gegenstück zu den obligatorischen neueren Hits wie »Wannsee« oder »An Tagen wie diesen«. Nicht zuletzt sind es aber eher die kleinen Zwischentöne, die den besonderen Status der Hosen unterstreichen: wenn Campino Gitarrist Breiti Breitkopf als »Klassenkmerad aus der 7b« vorstellt oder Anekdoten von lang zurückliegenden Konzerten in Stuttgart mit U2 ausplaudert, dann wird klar, dass die Düsseldorfer Rasselbande auch anno 2017 immer noch Punk-Rock-»Freunde« sind und das bittere Ende noch lange nicht in Sicht ist – zumal das Rückspiel in Stuttgart auf dem alten Bolzplatz Cannstatter Wasen ohnehin schon terminiert ist.