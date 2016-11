Ben Becker spielt »Ich, Judas«

× Erweitern Foto: Faceland.com Ben Becker Judas

Das Bild von Judas, dem Verräter, ist ein Vorurteil mit den fatalsten Folgen: Antisemitismus, Judenverfolgung, Glaubenskriege. Ben Becker erhebt seine Stimme für einen, der auserwählt war, den Anti-Christen zu spielen, um Jesus zum Messias zu machen. »Judas ist nichts ohne Jesus – aber Jesus ist auch nichts ohne Judas«, so die radikale Erkenntnis von Walter Jens, der in seinem Judas-Monolog »Die Verteidigungsrede des Judas Ischariot« die moralischen Gewissheiten jahrtausenderlanger Frömmigkeit erschüttert. Eine gigantische Aufgabe für einen Schauspieler: Hier steht einer auf gegen alle in einem verzweifelten Kampf um späte Gerechtigkeit. »Ich, Judas« ist das existentielle Plädoyer für einen Verdammten, die Korrektur des größten Fehlurteils der Glaubensgeschichte und der Widerruf eines Irrtums, der die Welt gespalten hat. Die Musik und sakrale Wucht der Orgel, gespielt von Domorganist Andreas Sieling, lassen Ben Beckers Judas-­Verteidigung vollends zum Ereignis werden. Ber

Ben Becker: »Ich, Judas – Einer unter euch wird mich verraten!«

Mi. 8. März, 20 Uhr, Stadthalle, Reutlingen, www.sbegroup.info