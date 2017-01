Die blacksheep Kulturinitiative Bonfeld e.V. schreibt zum vierten Mal einen Bandcontest für junge Musiker aus, der von der Firma FÖRCH gesponsert wird. Gewinner im vorherigen Jahr war die Gruppe High Tide aus Heilbronn.

Beim blacksheep Bandcontest 2017 spielen am Samstag, 22. April, ab 19 Uhr in der Bislandhalle in Bonfeld fünf Bands um den Sieg und um einen Auftritt beim blacksheep Festival, das von Donnerstag, 22. Juni, bis Samstag, 24. Juni, rund um das Bonfelder Schloss stattfindet. Eine fachkundige Jury stimmt zusammen mit dem Publikum ab.

Der Bewerbungsschluss für interessierte Bands und Beginn des Auswahlverfahren ist am Freitag, 24. Februar 2017, 18 Uhr.

Außerdem tritt der Gewinner beim Viel und Draußen Festival des Popbüro Heilbronn-Franken am Freitag, 28. Juli 2017 auf.

Teilnahmebedingungen

Alter: Die Bandmitglieder dürfen den Altersdurchschnitt von 27 Jahren nicht überschreiten.

Repertoire: Zugelassen sind nur selbst komponierte und getextete Songs in den Genres Rock, Pop, Country, Folk, Akustik und/oder Blues. Die Spielzeit sollte 30 Minuten umfassen. Die Songtexte und die Bühnenpräsentation dürfen nicht im Widerspruch zum geltenden Recht oder zur Verfassung der Bundesrepublik Deutschland stehen.

Kosten: Die Teilnahme ist kostenfrei.

Ausschlusskriterium: Bisherige Teilnehmer des blacksheep Bandcontests können leider nicht mehr teilnehmen.

Bewerbung: Eure Bewerbung schickt Ihr bis spätestens Freitag, 24. Februar, zusammen mit Euren aussagekräftigen Unterlagen an contest@blacksheep-kultur.de. Die Bewerbung muss enthalten: Musikmaterial, Bildmaterial und Tech-Rider.

Mitmachen lohnt sich

Die teilnehmenden Bands erhalten je nach Anreisedistanz eine Aufwandsentschädigung von 250 bis 500 Euro.

Jede Band erhält auf Wunsch nach ihrem Auftritt ein Feedbackgespräch mit den Juroren.

Jedes Bandmitglied erhält drei Freigetränke sowie einen Essensgutschein.

Jedes Bandmitglied bekommt am Samstag, 24. Juni, freien Eintritt zum blacksheep Festival.

Der Sieger spielt am Samstag, 24. Juni, um 15.30 Uhr beim 4. blacksheep Festival als Opener und erhält dort eine Gage von 1000 Euro, Catering und Übernachtung sowie Sachpreise. Außerdem kann die Siegerband am Tag des Auftritts bis zu 20 Freitickets für ihre Fans ordern.

Die Siegerband tritt nicht nur beim blacksheep Festival, sondern auch beim Viel und Draußen Festival auf.

Partner des blacksheep

Der blacksheep Bandcontest um den FÖRCH Nachwuchsförderpreis findet zum vierten Mal statt. Er wird organisiert und durchgeführt vom Junior-Team der blacksheep Kulturinitiative Bonfeld e.V.. Unterstützt wird er von der Theo Förch GmbH, Neuenstadt a.K.. Dafür sind wir sehr dankbar.

Alle Informationen zur Kulturinitiative blacksheep bekommt Ihr unter www.blacksheep-kultur.de