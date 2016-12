Bürgerzentrum Waiblingen: Theater & Klassik Highlights

× Erweitern Foto: Sabine Haymann Candide Bürgerzentrum Waiblingen

Den Reigen der attraktiven Theater- und Musiktheater-Inszenierungen eröffnet am Sonntag, den 15. Januar, das sensible Zweipersonenstück »Gift. Eine Ehegeschichte« der preisgekrönten Dramaturgin Lot Vekemans. »Der wunderbare Dialog über zwei Menschen, die erst ein Kind verloren haben, dann sich selbst und schließlich einander, trifft direkt ins Herz«, heißt es in der Jurybegründung für den Literaturpreis, den die Autorin für das Stück erhielt. Dabei lassen die renommierten Film- und Theaterschauspieler Nina Petri und Nicki von Tempelhoff selbst in der tiefsten Tragik des Lebens auch komische Momente aufblitzen.

Dostojewskijs Meisterwerk »Schuld und Sühne« bringt das Landestheater Tübingen am Mittwoch, den 22. März, als alptraumhaftes Maskenspiel, das durch seine schwarz-weißen Video-Projektionen und die begleitende Klaviermusik an die Ära des Stummfilms erinnert, auf die Bühne.

Im Bereich des Musiktheaters kann man sich auf Leonard Bernsteins komische Oper »Candide« freuen, die am Freitag, den 31. März, vom Theater Pforzheim präsentiert wird. Und auf einen höchst unterhaltsamen, musikalischen Par-Force-Ritt durch den zweiten Teil von Goethes »Faust« nimmt die Württembergische Landesbühne Esslingen die Zuschauer am Donnerstag, den 18. Mai, mit »Doctor Faustus‘ Magical Circus Part II«.

Darüber hinaus kann man am Freitag, den 20. Januar, die renommierte Schauspielerin Katja Riemann mit ihrer Lesung aus Jostein Gaarders Roman »Sofies Welt« erleben, worin sie eine Reise durch die Geschichte der Philosophie unternimmt. Das anspruchsvolle Klassik-Programm wird von zwei großen Namen dominiert. Der weltberühmte Moskauer Pianist Nikolai Tokarev ist am Sonntag, den 2. April, zu Gast, um die »Bilder einer Ausstellung« von Modest Mussorgsky mit Entwürfen von Wassily Kandinsky zu einem Gesamtkunstwerk zu verschmelzen.

Und den krönenden Abschluss der Konzertsaison bestreitet am Freitag, den 12. Mai, das erstklassige Londoner Kammerorchester Academy of St. Martin in the Fields mit seinem Solisten, dem neuen Superstar am Klassikhimmel, dem amerikanischen Organisten Cameron Carpenter. Holger Berg

Highlights im Bürgerzentrum Waiblingen

Beginn der Veranstaltungen ist jeweils um 20 Uhr,

Infos & Tickets: www.buergerzentrum-waiblingen.de