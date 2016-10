Bürgerzentrum Waiblingen: Till Brönner, Iris Berben und Gilla Cremer gastieren

× Erweitern Foto:Andreas Bitesnich Till Brönner

Till Brönner Quintett zu Gast in Waiblingen

Till Brönner ist einer der erfolgreichsten und populärsten Jazz-Musiker des Landes. Kaum ein anderer deutscher Künstler kann mit seinem Facettenreichtum aufwarten und ist in der Lage, den Spagat zwischen den Genres Klassik, Pop und Jazz mit so viel Erfolg wie der Startrompeter zu vollführen. Durch seine Experimentierfreudigkeit an den musikalischen Schnittstellen zwischen den Genres kann Till Brönner zahlreiche Anhänger auch aus jazzfremden Lagern für sich begeistern. Ber

Till Brönner Quintett

Fr. 2. Dezember, 20 Uhr,

Bürgerzentrum Waiblingen

Foto:Harald Hoffmann Iris Berben

Iris Berben und Martin Stadtfeld in Waiblingen

Die bekannte Schauspielerin Iris Berben (»Sketch up«, »Rosa Roth«) widmet einen bedeutenden Teil ihrer Arbeit der Auseinandersetzung mit dem Holocaust und arbeitet wider das Vergessen. Dieses politische Engagement wurde u. a. mit dem Bundesverdienstkreuz Erster Klasse ausgezeichnet. Musikalisch begleitet von Ausnahme­pianist Martin Stadtfeld liest Iris Berben Lyrik der jüdischen Dichterin Selma Meerbaum-Eisinger, die 1942 im Alter von 18 Jahren in einem NS-Zwangsarbeiterlager an Typhus starb. Ber

»Ich bin in Sehnsucht eingehüllt« Fr. 18. November, 20 Uhr, Bürgerzentrum Waiblingen

× Erweitern Bo Lahola Gilla Cremer

Solo-Theaterabend mit Gilla Cremer in Waiblingen

Agnes steht im Haus ihrer verstorbenen Eltern und vor der Aufgabe, das Haus zu leeren. Dabei springen Erinnerungen an die Familie und die eigene Kindheit aus Schubladen und Schränken und Agnes stolpert über Briefe und Tagebücher, die niemals für sie bestimmt waren. Schauspielerin Gilla Cremer, durch ihre zahlreichen solistischen Bühnenprogramme bekannt für ihr feinfühliges Spiel und ihre schauspielerische Wandlungsfähigkeit, hat diesen Stoff in ein bewegendes Solo umgesetzt. Ber

Die Dinge meiner Eltern

Fr. 11. November, 20 Uhr,

Bürgerzentrum Waiblingen,

www.buergerzentrum-waiblingen.de