Chansongfest im Renitenztheater mit einem reinen Frauen-Programm

Das Renitenztheater lädt in diesem Jahr bereits zum 15. Mal zum ChanSongFest. Vom 10. bis zum 16. Oktober kann man sieben namhafte Liedermacherinnen, Musikerinnen und Sängerinnen mit ihren brandneuen Programmen auf der Stuttgarter Traditionsbühne erleben.

Zusammen zeigen sie, wie lebendig, abwechslungsreich, spritzig und zeitgemäß das Genre Chanson ist.

Eine reine Frauenangelegenheit ist das Jubiläumsprogramm des Stuttgarter ChanSongFestes-. Sebastian Weingarten, Intendant des Renitenz, fand die Idee reizvoll, das ChanSongFest einmal komplett mit weiblichen Künstlerinnen zu gestalten, und so ist eine hochkarätige Mischung aus unterschiedlichen Sounds, Stilrichtungen und weiblichem Stimmenzauber entstanden. An sieben Tagen stehen sieben völlig unterschiedliche Künstlerinnen mit Programmen auf der Renitenz-Bühne, die allesamt zum ersten Mal in Stuttgart zu hören sind.

Eröffnet wird das 15. ChanSongFest von der walisischen Singer-Songwriterin Judith Owen. Im Gepäck hat sie die Songs ihres brandneuen Albums »Somebody‘s Child«.

Auf ein spannendes musikalisches Experiment lässt sich die in Wien lebende schweizer Schauspielerin und Sängerin Maria Bill ein, die man im vergangenen Jahr mit einem Piaf-Programm beim ChanSongFest erleben konnte. Diesmal schlüpft Bill in die Rolle des belgischen Chansonnier und Sängerpoeten Jacques Brel, der 1978, mit nicht einmal 50 Jahren, einem Krebsleiden erlag.

In »Pluhar singt und liest Pluhar« liest Erika Pluhar Lyrik und kleine Prosa aus ihrer Feder. Den musikalischen Teil des Programms begleitet Roland Guggenbichler am Piano.

»Plot Point 7« ist der geheimnisvolle Titel des 6. Albums der Berliner ChansonJazzerin und Band Kitty Hoff. Zum Quartett zusammengerückt, dringen sie darauf in neue musikalische Gefilde vor.

Auf eine Reise über den lateinamerikanischenKontinent nimmt Marili Machado das Publikum mit und zeigt, was typisch ist – jenseits von Klischees und Panflöten-Folklore. »Die Stimme von Buenos Aires« lotet dabei sämtliche Höhen und Tiefen der lateinamerikanischen Seele aus.

Die Chanson-Kabarettistin Nessi Tausendschön präsentiert, musikalisch begleitet von William Mackenzie an der Gitarre und Shakya Matthias Grace am Cello, ihr Programm »Die wunderbare Welt der Nessi Tausendschön«.

Zum Abschluss des ChanSongFestes steht die Premiere des neuen Programms der Klavierkabarettistin Tina Häussermann auf dem Programm. In »Futschikato« sucht die zweifache Mutter und einfache Ehefrau gemeinsam mit ihren 88 schwarz-weißen Untertanen nach den Sandkörnern im Getriebe des Alltags.