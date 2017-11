JazzopenNight Stuttgart glänzte mit Chick Corea

× 1 von 19 Erweitern Bettina Meister/www.meister-plan JazzOpen Nights Stuttgart 2017: Chick Corea & Steve Gadd Band JazzOpen Nights Stuttgart 2017: Chick Corea & Steve Gadd Band im Hegelsaal in der Liederhalle; Chick Corea (Keyboards), Steve Gadd ( Drums), Lionel Loueke (Guitar), Carlitos Del Puerto (Bass), Luisito Quintero (Percussion), Steve Wilson (Sax/Flute) × 2 von 19 Erweitern Bettina Meister/www.meister-plan JazzOpen Nights Stuttgart 2017: Dr. Syros JazzOpen Nights Stuttgart 2017: Dr. Syros im Hegelsaal in der Liederhalle; Martin Sörös (Keyboards), Sebastian Schuster, Daniel Mudrack, Julian Hesse × 3 von 19 Erweitern Bettina Meister/www.meister-plan Jürgen Schlensog (Veranstalter Opus) eröffnet JazzOpen Nights JazzOpen Nights Stuttgart 2017: Jürgen Schlensog (Veranstalter Opus) bei Dr. Syros und Chick Corea & Steve Gadd Band im Hegelsaal in der Liederhalle; × 4 von 19 Erweitern Bettina Meister/www.meister-plan JazzOpen Nights Stuttgart 2017: Dr. Syros JazzOpen Nights Stuttgart 2017: Dr. Syros im Hegelsaal in der Liederhalle; Einen kleinen Vorgeschmack auf das nächste sommerlich Jazzopen bot die JazzopenNight am 2.11. in der Liederhalle mit Chick Corea & Steve Gadd Band.

Die beiden Spitzenmusiker der Pianist Chick Corea und der renommierte Schlagzeuger Steve Gadd haben sich für den Jazzabend als Corea / Gadd Band vereint und traten als sechs köpfige Formation im Hegelsaal der Liederhalle auf. In dieser noch nie dagewesenen Konstellation sind die beiden Musiker nur ganz selten in Deutschland zu erleben. Unterstützt wurden Corea und Gadd von Lionel Loueke an der Gitarre, Steve Wilson am Saxophon und Querflöte, Carlitos Del Puerto am Bass und dem Perkussionisten Luisito Quintero.

Als Vorgruppe spielte Dr. Syros.