Chris Tall bringt die Harmonie zum Schwitzen

Am Donnerstagabend, 18.05.17, stand Chris Tall in der ausverkauften Harmonie in Heilbronn mit seinem Comedyprogramm „Selfie von Mutti! Wenn Eltern cool sein wollen“ auf der Bühne.

Die Stimmung war von Anfang an auf Hochtouren. Chris Tall weiß genau, wie er sein Publikum einbeziehen kann, um eine gute Show zu liefern. Gerade die Witze über sich selbst und seine Figur sind seine Stärke, denn er lacht gerne über sich selbst und findet die ganze Welt sollte mehr lachen und Spaß am Leben haben. Gelacht wurde an diesem Abend definitiv nicht zu wenig. Die Lachtränen kullerten genauso wie die Schweißperlen in diesem heißen Frühlingstag. Um sein Publikum etwas abzukühlen, spritzte der Comedian mit einer Wasserflasche in die ersten Reihen. Die lustigen Gags über Mutti kamen bei seinen Fans super an.

Ein Highlight des Abends war, als Chris Tall eine Elfjährige auf die Bühne holte, um mit ihr ein Selfie zu machen und sie ihm zum Dank ein Küsschen auf die Backe verweigerte und Chris somit ungeküsst und abserviert auf der Bühne stehen ließ. Das große Finale nutzte Chris, um seinem Publikum von ganzem Herzen zu danken, sodass sogar ihm die Tränen überkamen.