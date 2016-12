Complete Clapton in der MORITZ-Eventhalle

× Erweitern Complete Clapton

Die neun Musiker der Tribute Band „Complete Clapton“ haben sich gefunden, um ganz der Legende Eric Clapton zu huldigen. Am Samstag, den 21. Januar präsentiert die Band die Songs des Briten in der MORITZ-Eventhalle.

Im Frühjahr 2014 haben sich Peter Liebert, Volker Till und Hemann Hofman zu Complete Clapton zusammengeschlossen. Nach und nach kamen mehr Musiker dazu. Im Mai 2015 gaben die Musiker schließlich ihr Debutkonzert. Alle waren zuvor bereits mit anderen Bands erfolgreich unterwegs. Es reizte sie jedoch, mit Complete Clapton noch einmal etwas Neues auf die Beine zu stellen. „Es kann kein Zufall gewesen sein, sondern es war eine Fügung, die uns zusammengeführt hat“, meint Volker Till, Bassist der Band, über das Zusammentreffen und die Gründung der Tribute-Band. Eine Fügung, die ziemlich erfolgreich ist, denn in der kurzen Zeit, in der Complete Clapton seither existiert, ging es nur nach vorne. So hatten sie Anfragen und Konzerte von München bis Berlin.

Warum gerade Eric Clapton?

Doch warum entschieden sich die neun gerade für Eric Clapton? Eric Clapton ist als einziger Musiker dreifaches Mitglied der Rock and Roll Hall of Fame. Der Brite prägte die Entwicklung des Bluesrocks seit den 1960er Jahren wesentlich mit und gilt als einer der bedeutendsten Gitarristen. Clapton war und ist auch ein herausragender Sänger und Komponist. „Seine zwanzig Grammys hat er beispielsweise in vier verschiedenen Kategorien gewonnen. Da zollt man als Musiker den allergrößten Respekt vor dieser Lebensleistung”, so Hermann Hofmann, Gitarrist der Band..

Schon sein ganzes Leben begleitet die Musik von Eric Clapton Hofmann. Hofmann ist wie sein großes Idol auch als Songwriter tätig und hatte mit seiner Band 7 More Days und dem Song "Paradise" 2014 den Haigern Live! Bandcontest gewonnen.

Auch mit Complete Clapton ist er mittlerweile auf der großen Bühne des Freiluft-Festivals aufgetreten - nun spielen sie in der vergleichsweise kleineren MORITZ-Eventhalle. Dabei hat „jedes Konzert seine ganz besondere Eigenheit.“, so der Musiker. „Auf dem Haigern bei Sonne oder Wind und Wetter draußen auf dem "bebenden" Berg -da kommt der eine oder andere wegen dem großen Ganzen. Ganz anders in der wunderschönen neuen MORITZ-Eventhalle, da kommt man zum Konzert. Die Moritz Eventhalle bekommt uns und unserer musikalischen Zeitreise sehr gut. Die Halle schließt perfekt die Größe der für Konzerte gebotenen Locations in der Region. Für uns passt die Größe perfekt… besonders die große Bühne, da wir neun Musiker sind und doch ein wenig Platz brauchen.“

Mit der Zeitmaschine durch die Musikgeschichte

Von der ersten gespielten Note des Konzerts an entsteht dann Gänsehaut pur. Das Konzert startet mit dem Cream Klassiker „White Room“ und transportiert die Besucher mit der Zeitmaschine direkt nach 1968. Von da aus erkundet die Band gemeinsam mit den Konzertgästen das musikalische Werk und Leben von Eric Clapton. Da lebt die Beat-Zeit bei den Songs der Yardbirs auf. Die wilden Sechziger mit Blues und dem aufkommenden Bluesrock. Wunderschöne Liebeslieder oder brachiale Rocknummern wechseln sich ab. Da jagt ein Hit den Anderen. Ein Highlight wird auch „Layla“ mit sagenhaftem Solo-Outro oder „Wonderful Tonight“ sein, das so viel Gefühl und Magie hat. Dabei ist die Band sogar wie die Clapton-Liveband besetzt und es kommen authentische Instrumente zum Einsatz, wie die original Hammond B3 und bei der Leadgitarre das für Eric Clapton konstruierte Fender Signature Modell.

http://www.complete-clapton.de/

Vorverkaufstellen:

>> Tickets online bestellen

Ellhofen:

-MORITZ: Brücklesäckerstraße 4, Tel: 07134-5260-0

Heilbronn:

-Tourist-Info: Kaiserstr. 17, Tel: 07131-562270

Neckarsulm:

-Buch und Papier Chardon: Marktstr. 9, Tel: 07132-2386

Weinsberg:

-TUI Reise Center: Hauptstr. 9, Tel: 07134-9850-0

Brackenheim:

-Neckar Zaber Tourismus: Heilbronnerstr. 36, Tel: 07135-933525