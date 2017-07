Countdown zum Taubertal

× Erweitern Taubertal Festival Taubertal Festival

In wenigen Wochen startet auf den Eiswiesen in Rothenburg das Taubertal-Festival. Die Karten sind schon seit Wochen ausverkauft und die Veranstalter haben begonnen das Gelände festivaltauglich zu machen.

In diesem Jahr wird die SFN - Bühne an einen neuen Ort stehen, so dass sich das Konzertgelände anders wie bisher aufteilt.

Die Veranstalter haben auch dieses Jahr wieder ein buntes Programm für die Besucher aufgestellt. Am Freitag werden unter anderem Rise Against, Jennifer Rostock und Liedfett auf den Bühnen stehen. Am Samstag rocken Casper, BiffY Clyro und Django 3000 die Stages.Den Sonntag beschließen In Extremo, Alligatoah und Billy Talent. Natürlich ist das nur ein kleiner Teil der Bands, die auf dem 22. Taubertal - Festival spielen. Mehr Infos findet man bei taubertal-festival.de.

Die After-Party wird wie gewohnt im Steinbruch stattfinden. Dort gibt es Musik unter anderem von Schmutzki, Drunken Master und Evil Jared & Q-Ball.

Auch dieses Jahr legen die Veranstalter großen Wert auf Sauberkeit und Umweltschutz da das ganze in einen Naturschutzgebiet stattfindet. Der Strom ist 100% Ökostrom dazu gibt es ein einmaliges Müllsammel-Konzept und die speziellen Green Camp-Bereiche im Tal.- und auf dem Bergzeltplatz.