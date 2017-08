Das K Kornwestheim – Zeit, um Neues zu entdecken

× Erweitern Das K Kornwestheim

Zum fünften Mal hebt sich der Vorhang im Kornwestheimer »Kultur- und Kongresszentrum Das K« für eine neue Spielzeit. Die Saison 2017/2018 steht ganz im Zeichen der Zeit: »It’s K Time« lautet das Motto des neuen Spielplans, der eine abwechslungsreiche Mischung aus Konzerten, Shows, Theater, Kabarett, Tanz, Lesungen und Kindertheater bereithält.

»Im Alltag vergessen wir gerne, inne zu halten, Perspektiven zu wechseln und täglich Neues zu entdecken«, sagt die Oberbügermeisterin von Kornwestheim Ursula Keck. »Sich im K auf Kultur einzulassen, ist genau das: Den Alltag vergessen, in neue Welten eintauchen, sich treiben lassen. Wir wünschen uns, dass das Publikum seine Zeit im K mit schönem Ambiente, unterhaltsamem Programm und anregenden Momenten verbindet«. Die Fachbereichsleiterin für Kultur und Sport Claudia Münkel ergänzt: »Unsere Gäste sollen sich auf etwas Neues einlassen und sich an der Vielfalt der Kultur erfreuen. Kurzum: It’s K Time.« Das Motto wirkt sich dabei wesentlich auf die Gestaltung des Spielplans aus. Sophie Beutel und Johannes Ellrott vom städtischen Kulturbüro legen besonderen Wert auf eine hohe Qualität, eine große Bandbreite, Abwechslung und Tiefgang. Von Bodo Wartke über die Musical-Show »Saturday Night Fever« bis hin zum Krimi-Klassiker »Tod auf dem Nil« und ausgewählten Kindertheater-Produktionen – die Auswahl ist groß und steht für beste Unterhaltung.

Zeit mit den richtigen Menschen am richtigen Ort

Um das Motto mit Leben zu füllen, gingen die Kulturmacher auf die Gäste des Ks zu, um sie für ihre Idee zu begeistern: »Wir haben mit Fotos von Gästen verdeutlicht, dass ein Besuch im K nicht nur durch die Künstler zu einem besonderen Erlebnis wird, sondern das Erleben der Kultur im K bereits mit dem Eintreten beginnt«, sagt Beutel. Wer den Spielplan in den Händen hält, findet zwischen den Genres in stimmungsvollen Bildern verschiedene Situationen und Emotionen, die einen Abend im K abbilden. Dass die Kultur im K durchaus beliebt ist, zeigen nicht nur die ansteigenden Besucherzahlen. Insbesondere das Theater-Abonnement ist inzwischen so begehrt, dass dieses nur wenige Wochen nach dem Start des Vorverkaufs ausverkauft war. Dank des Wahl-Abos lässt sich die Freizeit noch flexibler gestalten: Aus fünf Genres mit insgesamt 29 Veranstaltungen kann man sich sein ganz individuelles Abo schnüren.

Zeit für neue Perspektiven

Auch das Publikum im K steht bei ausgewählten Veranstaltungen für einen kurzen Moment im Mittelpunkt. »Es ist uns ein besonderes Anliegen, unsere Gäste hinter die Kulissen blicken und sie an dem Dargebotenen Teil haben zu lassen«, so Ellrott. Bei der Eröffnung der Spielzeit werden »Power! Percussion« für Stimmung sorgen. Unterstützt werden sie dabei durch Teilnehmer des Percussion-Workshops, der von der städtischen Musikschule Kornwestheim geleitet wird. Für Fans des Gesangs wird es einen Projektchor geben, der sein Erlerntes im Rahmen der »Sweet Soul X-Mas Revue« zum Besten geben wird. tmo

DAS KULTURBÜRO IM K

Sophie Beutel

07154 202-6040

sophie_beutel@kornwestheim.de

Johannes Ellrott 07154 202-6033

johannes_ellrott@kornwestheim.de

Das K – Kultur- undKongresszentrum

Stuttgarter Straße 65, 70806 Kornwestheim, www.das-k.info