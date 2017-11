Das zweite New Fall Festival in Stuttgart ist erfolgreich gestartet

× Erweitern Reiner Pfisterer Glen Hansard Glen Hansard beim New Fall Festival am 15.11.2017 in der Stuttgarter Liederhalle

Am Mittwoch, 15.11. startete das zweite New Fall Festival erfolgreich mit dem Konzert von Glen Hansard. Im Beethoven-Saal der Liederhalle zeigte der irische Singer-Songwriter, warum er seit Jahren als einer der größten seines Fachs gilt. Der melancholische, schwelgerische Folk sorgte für einen stimmungsvollen Start des Festivals.

Dass der Künstler auch seinen Oscar-prämierten Hit „Falling Slowly“ nicht vergaß, dankten ihm die knapp 1.500 Zuschauer mit großem Jubel.

Festivalchef Hamed Shahi-Moghanni zeigte sich hocherfreut über den positiven Verlauf des Eröffnungsabends: „Wir freuen uns, das New Fall Festival zum zweiten Mal in Stuttgart zu veranstalten und sind Glen Hansard sehr dankbar für den Auftritt, der jedem Besucher sehr lange in Erinnerung bleiben wird. Gestern wurde mir wieder einmal klar, warum wir das tun, was wir tun."

Unterhaltsames Entertainment, großer Pop und Retro-Soul

Es gibt in Deutschland nur wenige Entertainer, die so schlagfertig sind wie Olli Schulz. Auch als Songwriter hat sich der Wahl-Berliner schon lange einen guten Ruf erspielt und ist bereits ein alter Bekannter des New Falls, bei dem er schon zweimal auftrat. Die Besucher seines Konzerts in der Carl Benz Arena am 17.11. dürfen sich auf einen äußerst unterhaltsamen Abend freuen.

Am Folgetag gastiert der Engländer Tom Odell in der Carl Benz Arena. Der leidenschaftliche Pianist wandelt auf den Spuren von Elton John oder Jeff Buckley und zelebriert abwechslungsreichen Songwriter-Pop.

Ebenfalls in der Carl Benz Arena wird Michael Kiwanuka am 19.11. zu sehen sein. Der Brite mit ugandischen Wurzeln zählt gegenwärtig zu den spannendsten Soul-Acts. Seine sanfte Stimme und die gefühlvollen Melodien brachten dem studierten Musiker bereits Vergleiche mit Bill Withers und Van Morrison ein.

Melodien mit Aussage von Austra & tUnE-yArDs

Bei den Kanadiern von Austra treffen clevere Lyrics und politische Gedanken auf House, Techno und Electro-Pop. Live zu erleben sind sie gemeinsam mit tUnE-yArDs am 17.11. im SBB Museum.

Neue Talente aus Berlin und Baden-Württemberg

Die gebürtige Südafrikanerin Alice Phoebe Lou hat in den letzten Jahren vor allem auf den Straßen Berlins gespielt. Die junge Frau mit der ausdrucksstarken Stimme wird ihren vielschichtigen Indiefolk am 16.11. im Neuen Schloss aufführen.

Den regionalen Pop-Nachwuchs präsentiert das New Fall Festival dieses Jahr erstmals in der Straßenbahnwelt in Bad Cannstatt. Am 18.11. findet hier der BaWü-Abend mit der Unterstützung der Stuttgarter Straßenbahnen AG statt. Auf der Bühne präsentieren sich die Stuttgarter Indie-Hoffnung Rikas, die Mannheimer Post-Wave Band FIBEL und der Synth-Pop-Bastler JFR Moon. Ein Konzertabend, der die ganze Breite des musikalischen Spektrums des Bundeslandes zeigt.

Freitag, 17.11.2017

Austra, SBB Museum, 22 Uhr

tUnE-yArDs, SBB Museum, 20 Uhr

Die Höchste Eisenbahn, Mozart-Saal (Liederhalle), 20 Uhr

Olli Schulz, Carl Benz Arena, 22 Uhr

Samstag, 18.11.2017

Little Dragon, Mozart-Saal (Liederhalle), 20 Uhr

Tom Odell, Carl Benz Arena, 20 Uhr

Anna Ternheim, Neues Schloss, 20 Uhr

BaWü-Abend mit Rikas, FIBEL, JFR Moon, Levin Goes Lightly, SSB

Sonntag, 19.11.2017

Michael Kiwanuka, Carl Benz Arena, 20 Uhr