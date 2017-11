Depeche Mode zeigen sich in Stuttgart von ihrer guten Seite

× 1 von 21 Erweitern Torsten Rothe, www.tr-pressefotos.de Konzert Depeche Mode www.moritz.de × 2 von 21 Erweitern Torsten Rothe, www.tr-pressefotos.de Konzert Depeche Mode www.moritz.de × 3 von 21 Erweitern Torsten Rothe, www.tr-pressefotos.de Konzert Depeche Mode www.moritz.de × 4 von 21 Erweitern Torsten Rothe, www.tr-pressefotos.de Konzert Depeche Mode www.moritz.de × 5 von 21 Erweitern Torsten Rothe, www.tr-pressefotos.de Konzert Depeche Mode www.moritz.de × 6 von 21 Erweitern Torsten Rothe, www.tr-pressefotos.de Konzert Depeche Mode www.moritz.de × 7 von 21 Erweitern Torsten Rothe, www.tr-pressefotos.de Konzert Depeche Mode www.moritz.de × 8 von 21 Erweitern Torsten Rothe, www.tr-pressefotos.de Konzert Depeche Mode www.moritz.de × 9 von 21 Erweitern Torsten Rothe, www.tr-pressefotos.de Konzert Depeche Mode www.moritz.de × 10 von 21 Erweitern Torsten Rothe, www.tr-pressefotos.de Konzert Depeche Mode www.moritz.de × 11 von 21 Erweitern Torsten Rothe, www.tr-pressefotos.de Konzert Depeche Mode www.moritz.de × 12 von 21 Erweitern Torsten Rothe, www.tr-pressefotos.de Konzert Depeche Mode www.moritz.de × 13 von 21 Erweitern Torsten Rothe, www.tr-pressefotos.de Konzert Depeche Mode www.moritz.de × 14 von 21 Erweitern Torsten Rothe, www.tr-pressefotos.de Konzert Depeche Mode www.moritz.de × 15 von 21 Erweitern Torsten Rothe, www.tr-pressefotos.de Konzert Depeche Mode www.moritz.de × 16 von 21 Erweitern Torsten Rothe, www.tr-pressefotos.de Konzert Depeche Mode www.moritz.de × 17 von 21 Erweitern Torsten Rothe, www.tr-pressefotos.de Konzert Depeche Mode www.moritz.de × 18 von 21 Erweitern Torsten Rothe, www.tr-pressefotos.de Konzert Depeche Mode www.moritz.de × 19 von 21 Erweitern Torsten Rothe, www.tr-pressefotos.de Konzert Depeche Mode www.moritz.de × 20 von 21 Erweitern Torsten Rothe, www.tr-pressefotos.de Konzert Depeche Mode www.moritz.de × 21 von 21 Erweitern Torsten Rothe, www.tr-pressefotos.de Konzert Depeche Mode www.moritz.de Prev Next

Depeche Mode rissen am Dienstag, 28.11. in der Schleyerhalle ihr Publikum wieder mit und eröffneten mit einer kleinen Revolution.

Ungewohnt mit "Revolution" von den Beatles begann der Abend in der Schleyerhalle. Schnell zeigt sich, dass Dave Gahan an diesem Abend auch stimmlich wieder in guter Verfassung ist, da hat man schon schiefere Töne von ihm gehört. Ebenfalls den meisten Fans gelegen kam, dass überraschend viele Klassiker gespielt wurden, dafür kam das neue Album etwas kürzer.

Setlist (ohne Gewähr):

Revolution;(The Beatles song); Cover Me (Alt Out); Going Backwards; It's No Good; Barrel of a Gun; A Pain That I'm Used To; Useless; Precious; World in My Eyes; Cover Me; Insight (acoustic; sung by Martin);Home; In Your Room; Where's the Revolution; Everything Counts; Stripped; Enjoy the Silence;Never Let Me Down Again;

Zugaben:

Strangelove (acoustic; sung by Martin); Walking in My Shoes; A Question of Time; Personal Jesus