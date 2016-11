Der Körpersprache-Leser Thorsten Havener im Interview

× Erweitern Thorsten Havener

Thorsten Havener schaut in die Köpfe anderer Menschen, erahnt ihre Gedanken anhand ihrer Körpersprache. Mit der Körpersprache-Code kommt der Entertainer am 1. Dezember in den Wilhelm-Maybach-Saal nach Heilbronn. Wir haben vorab mit ihm gesprochen.

MORITZ: Sie haben als Zauberer angefangen. Mittlerweile besteht der Schwerpunkt Ihrer Show aus dem Lesen der Körpersprache und Mentaltricks. Wie lang haben Sie geübt bis Sie Ihre Fähigkeiten so perfektioniert haben, dass sie Ihr ja völlig fremdes gegenüber so treffsicher „lesen“ können?

Thorsten Havener: Das ist schwer zu sagen, da der Übergang von der klassischen Zauberkunst zum Psychologischen Entertainer fließend war. Insgesamt beschäftigen mich die Themen seit über 30 Jahren.

Wenn man das auch lernen möchte, wie sollte man am besten vorgehen?

Vor dem Lesen der Menschen steht das Lesen von Büchern. Ich könnte Ihnen da jetzt vier empfehlen... Aber ich kann Sie beruhigen: das Lesen unserer Mitmenschen liegt in unserer Natur, wir können es von Geburt an. Wir lassen uns inzwischen nur zu schnell ablenken. Legen Sie doch beim nächsten Kaffee oder bei der nächsten SBahn Fahrt einfach mal das Handy zur Seite und schauen Sie sich Ihre Umgebung ganz bewusst an. Sie werden erstaunt sein, was Sie plötzlich alles wahrnehmen.

Wann haben sie sich das letzte Mal in einem Menschen getäuscht oder hatten das Gefühl ihn nicht durchschauen zu können?

In Menschen habe ich mich bislang nur selten getäuscht. Und meine Frau durchschaue ich glücklicherweise auch nur, wenn sie es möchte. Sie hat einmal eine Überraschungsparty zu meinem Geburtstag organisiert und ich hatte keinen Schimmer. Sowas ist wundervoll. Eine Frau ohne Geheimnis ist wie eine Blume ohne Duft.

Warum fällt es Ihnen ausgerechnet bei Ihrer Frau so schwer?

Weil sie mich so gut kennt. Sie kennt meine Tricks.

Haben Sie ihre eigene Körpersprache dann selbst immer im Griff oder könnte man Sie auch beim Lügen ertappen? Schließlich ist das Lesen des Verhaltens anderer und die eigenen Gewohnheiten zu ändern ja ein großer Unterschied.

Seine Körpersprache "im Griff" haben zu wollen ist der Anfang vom Ende. Sobald wir über unser unbewusstes Verhalten nachdenken, verhalten wir uns komisch und wirken sehr befremdlich. Der Ursprung unseres Verhaltens liegt in unseren Gedanken. Es geht also nicht so sehr darum, unsere Körpersprache in den Griff zu kriegen, sondern die Gedanken zu haben, die uns in einer bestimmten Situation hilfreich sind. Wenn ein Mitarbeiter oder auch ein Student bei einer Präsentation zu perfekt und souverän wirkt, kann das schnell einen arroganten Touch bekommen. Unter Umständen ist es sehr viel hilfreicher, seine Unsicherheit zuzugeben. Das wirkt oft sympathischer. Wir verbinden uns mit anderen auf der emotionalen Ebene. Und da kommt alle Macht von Innen.

Ich könnte mir vorstellen, auch privat ist ihre Fähigkeit recht nützlich, weil man kleine Schwindeleien im Alltag leicht enttarnt. Ist Ihr Umfeld da nicht manchmal davon genervt?

Privat bin ich eher zerstreut. Ich suche ständig meine Brille und mein Handy. Würde ich hier den großen Meister raushängen lassen würde ich von meinen Kindern höchstens ein mildes Lächeln ernten. Ich fühle mich lieber in meine Mitmenschen ein, ohne Ihr Verhalten zu werten. Wenn meine Kinder allerdings versuchen, mich für dumm zu verkaufen, sage ich ihnen schon, dass ich sehr wohl erkenne, ob das, was die da gerade sagen stimmt oder nicht.

Welcher Körperteil ist am Verräterischsten?

Die Füße. Über die denken wir am wenigsten nach. Die Fußspitzen zeigen meist in die Richtung, an die wir gerade denken.

Unterscheiden sich die verräterischen Elemente in der Körpersprache in verschiedenen Regionen bzw. Ländern?

Nein, sie unterscheiden sich mehr von Mensch zu Mensch als von Kultur zu Kultur.

Was nimmt der Zuschauer aus Ihrer Show mit?

Jede Menge gute Laune, viele Aha- Erlebnisse und Staunen. Dazu einige Tipps für einen guten Umgang im Familienleben, beim Dating und im Beruf.

Und danach klappt es mit dem Bewerbungsgespräch oder der Gehaltserhöhung?

Wenn Sie gut sind schon (lacht).

Haben Sie Rituale um sich auf Ihren Auftritt in Heilbronn einzustimmen?

Ja, ich liebe Rituale. Vor jedem Auftritt höre ich laut Musik. Im Moment 21 Pilots.