Die Mischung macht‘s

Beinahe 500.000 Besucher fanden in den vergangenen vier Jahren den Weg in die Stadthalle Reutlingen – und das hat seinen Grund: Jedes Jahr zieht das abwechslungsreiche und spannende Programm Besucher aus der ganzen Region an. Auch im neuen Jahr hat die Stadthalle Reutlingen wieder eine bunte Mischung ganz unterschiedlicher Events im Kalender. MORITZ stellt einige ausgewählte Highlights des Jahres 2017 vor.

Klassik und Musicals, Kindertheater und Shows, Comedy und Kabarett – das Programm der Stadthalle Reutlingen ist auch 2017 wieder sehr spannend und abwechslungsreich. Da ist für jeden Geschmack das Richtige dabei.

Ganz viel Musik

Musik in ganz vielen Facetten findet auch 2017 ihren Weg auf die Stadthallen-Bühne. Die regelmäßigen Konzerte der Württembergischen Philharmonie Reutlingen (WPR) lassen die Herzen von Klassik-Fans höher schlagen. Am 15. Mai hat die WPR beispielsweise den türkischen Ausnahmepianisten Fazil Say zu Gast. Musical-Freunde sollten sich den 22. März rot im Kalender anstreichen. Dann präsentiert »Die Nacht der Musicals« Hits aus den größten Musical-Erfolgen. Die SWR Big-Band und Curtis Stigers haben sich am 18. Januar das legendäre Sinatra-Programm aus dem »Sands« in Las Vegas vorgenommen und am 29. Januar bringt »I Am From Austria« die größten Austro-Pop-Hits der vergangenen- 50 Jahre auf die Bühne. Freunde der volkstümlichen Musik kommen bei Auftritten der Kastelruther Spatzen (17. Februar) und von Ernst Hutter & Die Egerländer Musikanten (4. November) auf ihre Kosten.

Theater, Comedy und Kabarett

Was fehlt noch? Genau – Theater und Comedy. Am 8. März erhebt Schauspieler Ben Becker seine Stimme für Judas. Wer eher auf leichtere Unterhaltung steht, dem seien beispielsweise Eure Mütter mit ihrem sechsten Musik-Comedy-Programm »Das fette Stück fliegt wie ‘ne Eins« (7. April) ans Herz gelegt. Comedy-Shooting-Star Chris Tall erzählt in »Mehr Selfies von Mutti« am 29. April aus seinem Leben und auch alte Bekannte sind wieder einmal da: Dieter Nuhr bringt die Besucher am 27. April zum Lachen und Kabarett-Urgestein Mathias Richling präsentiert am 16. Dezember. »Das Programm 2017«. Außerdem darf man sich auf schwäbische Comedy mit Hannes und der Bürgermeister (20. & 21. März) und Dodokay freuen. Der Synchro-Comedian hat am 11. März sein bandneues Programm »Schwaben–Menschen–Abenteuer« im Gepäck. Und auch die Kleinen kommen nicht zu kurz. Am 9. Mai können Kinder mit den Fünf Freunden eine Schatzinsel erforschen oder am 21. Januar Conni – Das Musical erleben.

Ausgewählte Highlights 2017

Mo. 2. Januar, 19 Uhr Der kleine Prinz

Mi. 18. Januar, 20 Uhr SWR Big Band & Curtis Stigers

Sa. 21. Januar, 14 Uhr Conni – Das Musical

So. 29. Januar, 19 Uhr I Am From Austria

Mi. 8. März, 20 Uhr Ben Becker »Ich, Judas«

Sa. 11. März, 20 Uhr Dodokay »Schwaben -- Menschen - Abenteuer«

Mo. 20. & Di. 21. März, 20 Uhr Hannes und der Bürgermeister »Jetzt wird‘s Dag«

Fr. 7. April, 20 Uhr Eure Mütter »Das fette Stück fliegt wie ‘ne Eins«

Do. 27. April, 20 Uhr Dieter Nuhr »Nur Nuhr«

Sa. 29. April, 20 Uhr Chris Tall »Mehr Selfies von Mutti«

Di. 9. Mai, 14.30 & 17 Uhr Fünf Freunde erforschen eine Schatzinsel-

Mo. 15. Mai, 20 Uhr Sinfoniekonzert mit Pianist Fazil Say

Sa. 4. November, 20 Uhr Ernst Hutter & die Egerländer Musikanten

Sa. 16. Dezember, 20 Uhr Mathias Richling- »Das Programm 2017«

