Dieter Thomas Kuhn & Band wieder in Heilbronn im Wertwiesenpark

× Erweitern Dieter Thomas Kuhn

Nachdem im Sommer 2016 keine Open Air Veranstaltungen im Heilbronner Wertwiesenpark stattfanden, wird 2017 die beliebte Konzertreihe Musik im Park zurückkehren und inzwischen konnte dafür bereits der erste Hochkaräter bestätigt werden.

Am Samstag, 24. Juni, feiert Dieter Thomas Kuhn um 20 Uhr im Wertwiesenpark zusammen mit seiner Band und natürlich vielen begeisterten Fans die Schlagerparty des Jahres.

Es war das bislang größte Konzert von Dieter Thomas Kuhn & Band am 27.08.2016 in der Berliner Waldbühne. 20.000 Kuhnis (so nennen sich mittlerweile die Fans) pilgerten zum insgesamt 9. Auftritt des unvergleichlichen Schlagerinterpreten mit dem unverwechselbaren Glitzeranzug.

Insgesamt haben in diesem Jahr 160.000 Kuhnis die 27 Konzerte besucht und machen diese Sommertournee zur erfolgreichsten seit dem Neustart 2004. 16 Konzerte waren ausverkauft, darunter 3 mal die Freilichtbühne Killesberg in Stuttgart mit insgesamt 13.500 Besuchern, das Schloss in Ludwigsburg mit 10.000 und die Parkbühne in Hannover mit 5.000. Und 2017 könnte es gerade so weitergehen! Von den für 2017 bereits bekannt gegebenen sind 4 schon wieder ausverkauft!

Weit über 3 Millionen Besucher auf den Konzerten und über 1 Million verkaufter Tonträger mit zwei goldenen CDs sprechen eine deutliche Sprache: Dieter Thomas Kuhn & Band machen süchtig! Süchtig nach ihren Konzerten, nach guter Laune, nach Party, nach den nettesten und schärfsten Fans der Welt, nach einem Abend und einer Nacht der ganz besonderen Art. Wer schon einmal da war, weiß, wovon wir sprechen. Wer einmal da war, kommt immer wieder! Auf den Konzerten von Dieter Thomas Kuhn & Band trifft man alte Bekannte oder neue Freunde für eine Nacht oder ein Leben lang.

Angefangen hat alles in den populärsten Alternative- und Independent-Clubs Deutschlands: Batschkapp Frankfurt, Markthalle Hamburg, Huxleys Neue Welt Berlin, Tor 3 Düsseldorf waren die ersten Stationen einer außergewöhnliche Karriere. Die Auswahl der Locations machte gleich klar: Hier geht es nicht um Schlager im herkömmlichen Sinn, hier wird Schlager neu interpretiert. Hier geht es um die schönsten Schlager für ein Publikum, das sonst nichts mit Schlager am Hut hat!

Nach einer 5-jährigen Pause kehrte Dieter Thomas Kuhn & Band 2005 triumphal zurück und begeistern seither jedes Jahr aufs Neue mit neuen Outfits, neuer Bühnendeko, neuen Songs, neuen CDs - und bleiben sich dabei doch immer treu.

Der Vorverkauf für das Konzert von Dieter Thomas Kuhn in Heilbronn beginnt am 10. Oktober.

Rollstuhlfahrerplätze und Eintrittskarten für Menschen mit 100% Schwerbehinderung und der gleichzeitigen Notwendigkeit einer Begleitperson sind ausschließlich beim Veranstalter Provinztour unter Tel. 07139/547 oder ticket@provinztour.de erhältlich.

Kinder unter drei Jahren haben – außer bei speziellen Kinderveranstaltungen – grundsätzlich auch in Begleitung eines Erwachsenen keinen Zutritt.