Blacksheep: Donnerstag und Samstag ausverkauft

Nur noch wenige Tage, dann startet am Donnerstag, 22. Juni, das 4. blacksheep Festival – Live im Bonfelder Schlosshof. 18 Bands geben sich dort drei Tage lang die Klinke in die Hand. Darunter so berühmte Namen wie David Knopfler, Grachmusikoff, The Hooters, Nazareth, The Common Linnets und Saga.

Gut 7500 Besucher werden erwartet: Sowohl der Donnerstag als auch der Samstag sind ausverkauft, das heißt, es gibt auch keine Festival- und Kombitickets mehr.

Tickets und VIP-Tickets, auch an der Abendkasse, gibt es aber noch für den Freitag: Und auch da lohnt es sich, nach Bonfeld zu kommen. Die Schwabenrocker Grachmusikoff sind auf Abschiedstour, der Kanadier Alan Doyle, Gründer und Frontmann von The Great Big Sea, verzaubert das Publikum wieder mit seiner guten Laune und seiner fetzigen Musik. Außerdem stehen auf der Bühne: das talentierte Stuttgarter Duo Kids of Adelaide, die beiden Engländerinnen Sound of the Sirens, die verrückten Finnen Steve'n'Seagulls und The Hooters. Im Schlosspark erklingen Welthits wie "500 Miles", "Johnny B." oder "All you Zombies" – und mit den sympathischen Jungs um Eric Bazilian und Rob Hyman gibt es ein Wiedersehen: The Hooters waren 2015 schon einmal in Bonfeld. Tickets kosten 45 Euro im VVK (als Print@Home bis Freitag, 12 Uhr) oder 49 Euro an der Abendkasse.

Programmergänzung: Anstelle des Grachmusikoff Trios spielt am Freitag, 23. Juni, ab 18.45 auf der Innenhof Bühne die Grachmusikoff Band. The Brandos haben ein neues Album herausgebracht, passend zu ihrer Deutschlandtour: Los Brandos ist das erste Studioalbum nach zehneinhalb Jahren. Es ist das großartige Comeback einer Band, die hierzulande viele Fans hat. Bei uns spielen sie am Samstag, 24. Juni, ab 18.10 Uhr auf der Kornspeicherbühne.

Voll ist in diesem Jahr der Campingplatz, denn immer mehr Besucher kommen mit dem Wohnmobil oder mit dem VW-Bus. Wer nur zelten will, kann das nach wie vor tun: Wohnmobile, Wohnwagen und VW-Busse müssen allerdings auf offizielle Wohnmobilstellplätze in Bad Rappenau oder Bad Wimpfen ausweichen.

Neu ist in diesem Jahr auch die Parksituation: Wegen der Wetterunsicherheit der vergangenen Jahre, wo uns mehrmals die Wiesen rund um unserer Festivalgelände "abgesoffen" sind, haben wir dieses Thema zwischenzeitlich komplett ins nahe Gewerbegebiet Buchäcker verlegt und einen Shuttle eingerichtet, der die Besucher dort an drei verschiedenen Haltestellen einsammelt und zum Festivalgelände bringt. Eine gute Möglichkeit, zu uns zu kommen, ist aber auch der ÖPNV. Das Festival-Ticket ist zugleich auch Stadtbahn-Ticket, und zwar auf der S4-Strecke Heilbronn-Bad Rappenau. Daher ist es ratsam, mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu kommen. Vom Bahnhof in Bad Rappenau geht stündlich ein kostenloser Shuttle Richtung Festivalgelände ab.

So intensiv, wie wir uns mit der Programmgestaltung beschäftigt haben, so genau schauen wir auch auf das Thema Sicherheit: Wir haben uns mit den Sicherheitsbestimmungen anderer Festivals beschäftigt, uns mit Behörden und der Polizei abgestimmt und zusätzliche Maßnahmen getroffen, um die Sicherheit auf unserem Gelände so hoch wie möglich zu gestalten. Neu sind in diesem Jahr Taschen- und Personenkontrollen an den Einlässen. Damit es dort zu keinen langen Wartezeiten kommt, wurden die Einlasszeiten um jeweils eine halbe Stunde vorverlegt. Kontrollierte Taschen und Gürteltaschen werden mit einem Bändel gekennzeichnet. „Wir wissen, dass wir ein tolles und friedliches Publikum haben“, sagt Kreativteamleiter Franz Koroknay: „Trotzdem kommen wir in diesem Jahr an Taschen- und Personenkontrollen nicht vorbei. Wenn hier jeder seinen Beitrag leistet und tatsächlich nur mitbringt, was er auf dem Festivalgelände unbedingt braucht, gehen die Kontrollen zügig über die Bühne und wir können ein unbeschwertes Festival miteinander erleben.“

Geänderte Einlasszeiten sind:

• Donnerstag, 22. Juni, Einlass 17.30 Uhr, Programmbeginn 18.30 Uhr.

• Freitag, 23. Juni, Einlass 17.30 Uhr, Programmbeginn 18.45 Uhr.

• Samstag, 24. Juni, Einlass 14 Uhr, programmbeginn 15.35 Uhr.

Mitgenommen werden dürfen:

• Kleine Digitalkameras und Handys

• Kleine Handtaschen (in etwa DIN A 4) sowie Bauch- und Gürteltaschen

• Jacken, Regenschutz und persönliche Kleidung

Folgendes darf nicht auf das Veranstaltungsgelände mitgenommen werden:

• Große Taschen, Koffer, Rucksäcke, Turnbeutel

• Getränke

• Profi-Fotoausrüstungen, Spiegelreflex- und Videokameras

• Fackeln, Feuerwerkskörper und andere brennbare Gegenstände

• Waffen, Messer und sonstige gefährliche Gegenstände

• Alle weiteren Gegenstände, die eine Gefahr für Besucher, Künstler und Mitarbeiter darstellen können

Diese Gegenstände können auch nicht bei uns deponiert werden.

Alle Informationen rund ums Festival stehen bei uns auf der Website unter www.blacksheep-kultur.de