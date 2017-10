Endlich wieder Kleinkunst in Bad Mergentheim

× Erweitern Felix Groteloh Olaf Bossi Foto: Felix Groteloh

Mit einem »Halleluja« von Simon und Jan startet Bad Mergentheim am 3. November um 19.30 Uhr in die neue Kleinkunst-Saison 2017/ 2018. Die Reihe umfasst wieder Auftritte von insgesamt sechs angesagten Künstlern und Ensembles.

Neu ist die Möglichkeit eines preisvergünstigten Abos.

Weiter geht die Kleinkunst-Reihe mit Andy Ost, der am 8. Dezember (19.30 Uhr, Kultuforum) das zu Ende gehende Jahr unter dem Titel »Ein Quantum Ost« in humoristisch-kritischer Weise beleuchtet. Das neue Jahr läutet dann am 26. Januar (19.30 Uhr, Kulturforum) Christin Henkel ein. Die Liedermacherin mit tiefschwarzem Humor singt in ihrem Programm »Juhu berühmt! Ach nee, doch nich‘« Songs über ihre Generation und liest die schönsten musikalischen Loser-Geschichten aus ihrem ersten Buch vor. Ausnahmetalent Juri Kannheiser begleitet sie dabei auf dem Cello.

Am 23. Februar geht es für das Publikum auf eine Achterbahn der Gefühle (19.30 Uhr, Kulturforum). Dann sucht Olaf Bossi in seinem Programm »Harmoniesüchtig« zwischen Pop und Saitre, zwischen Kabarett und Comedy sein künstlerisches Zuhause.

»Leisen Lärm« gibt es am 24. März (19.30 Uhr, Kulturforum) mit der Formation »Tonträger«. Zum Finale der Kleinkunstsaison wird es am 27. April (19.30 Uhr, Evangelisches Gemeindezentrum) mit Fee Badenius »Feederleicht«.

Karten für alle Termine sind in der Tourist-Information (Altes Rathaus), beim GästeService der Kurverwaltung (im Kurpark) und online über die jeweiligen Veranstaltungseinträge auf www.bad-mergentheim.de erhältlich. Erstmals bietet das Kulturamt der Stadt in dieser Saison auch ein Abo an: Darin enthalten sind alle sechs Eintritte zu einem Paketpreis. Das Abo kann im Vorfeld an den Vorverkaufsstellen abgeschlossen werden.