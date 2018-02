Fan-Tickets für Adel Tawil und Sarah Connor in der Tourist-Info

× Erweitern Torsten Rothe, www.tr-pressefotos.de Konzert Sarah Conor - Tour Muttersprache www.moritz.de

Hochwertige Fan-Tickets für Adel Tawil gibt es ab Montag, 5. Februar exklusiv in der Heilbronner Tourist-Information in der Kaiserstraße 17. Der erfolgreiche Musiker kommt am 10. Juni nach Heilbronn zum Open Air im Wertwiesenpark. Auch für Sarah Connor, die einen Abend vorher, am 9. Juni im Wertwiesenpark ein Open-Air-Konzert gibt, sind noch Tickets verfügbar.

Adel Tawil wurde als Stimme des Erfolgsduos Ich + Ich bekannt, ist jedoch seit 2013 auf Solopfaden unterwegs. Mit seinem Debütalbum „Lieder“ hat Tawil bewiesen, dass er zu den ganz Großen der deutschsprachigen Musikszene gehört, mit dem aktuellen Werk „So schön anders“ hat er es noch einmal bestätigt. Am Sonntag, 10. Juni, ist er um 19 Uhr auch in Heilbronn im Wertwiesenpark zu erleben.

Zwischen 41,90 und 66,90 Euro kosten die Hard Tickets in der Tourist-Info, die sich vor allem als Geschenk eignen, weil sie hochwertiger sind, als die Onlineticket-Ausdrucke.