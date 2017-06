Feiern beim Haigern Live! Festival

× Erweitern Haigern Live!

Auch 2017 wird der Berg wieder beben. Am Freitag, 21. Juli startet Haigern Live! in seine neunte Auflage. Bis zum 24. Juli treten unter dem Motto »Spielen für einen guten Zweck!« bekannte Bands und Musiker auf – natürlich wieder ganz ohne Gage.

Wie bereits im Vorjahr wird es auch 2017 auf dem Haigern Live! wieder die große Festivalbühne geben. Mit 25 Metern Breite und zwei großen LED-Leinwänden links und rechts findet man so eine Bühne nur bei Konzerten großer Künstler oder auf großen Festivals. »Für unsere Bands und Künstler ist das etwas ganz besonderes«, freut sich André Späth vom Organisationsteam. »Auf so einer Bühne mit dieser technischen Ausstattung spielen sonst nur die großen Stars.«

100 Musiker an vier Tagen

Viel Neues haben sich die Veranstalter für das viertätige Open-Air- Festival überlegt: Insgesamt 14 Acts stehen dieses Jahr auf dem Programm. Insgesamt elf neue Acts spielen erstmalig bei Haigern Live!. »Das Festival lebt von der Qualität der auftretenden Künstler. Wir möchten unseren Besuchern jedes Jahr viel Neues präsentieren – das ist uns diese Jahr gelungen«, berichtet Späth weiter. »Insgesamt zehn Bands treten sogar mit eigenen Liedern an. Die Bandqualität war noch nie so gut wie dieses Jahr!« Von Rock und Pop bis hin zu Soul und Funk ist alles mit dabei. Ob Oldies oder aktuelle Charthits – die musikalische Bandbreite des Festivals kennt keine Grenzen. Der Gewinner des diesjährigen Haigern Live! Bandcontest powered by beyerdynamic IZE eröffnet gemeinsam mit der Band Snow im Wechsel am Freitag um 18 Uhr das Festival. Rund 100 Musiker werden an den vier Festivaltagen zu sehen sein.

Kostenloser Busshuttle

Damit Jung und Alt voll und ganz die einzigartige Stimmung genießen können und ohne Probleme zum Festival gelangen, wird wieder ein kostenloser Busshuttle eingerichtet, der auf den Haigern pendelt. Das Open-Air-Gelände ist während der Festivalzeit weiträumig für den öffentlichen Verkehr gesperrt. Park- and Ride-Plätze finden sich ausreichend im Bereich der Gewerbegebiete Fischäcker in Flein und Rauher Stich in Talheim sowie den Park & Ride-Parkplatz bei den BMK Steinbruchbetrieben und den gekennzeichneten Feldern beim Erdbeerstand Hiller. Ab diesem Jahr müssen sich die Besucher auf größere Sicherheitskontrollen an den Eingängen einrichten. »Es kommen deutlich mehr Sicherheitspersonal zum Einsatz. Neben Taschenkontrollen finden auch Personenüberprüfungen statt« erklärt Friedrich. Das mitbringen von Taschen ist grundsätzlich nicht verboten, jedoch gilt: Umso kleiner, desto besser. Am Freitag und Samstag wird zusätzlich eine Sicherheitspauschale in Höhe von 3 Euro erhoben. Der Familien-Sonntag sowie der Festival-Montag bleiben kostenfrei.

Familiensonntag mit großem Programm

Am Sonntag findet wie immer der traditionelle Familientag statt. Neben den Musik-Acts erwartet die Besucher ein großes Kinder- und Rahmenprogramm auf dem Festival-Gelände. Mit dabei sind das Kindertheater Radelrutsch, Zauberkünstlerin Marie und die Märchenerzählerin Susanne mit kostenlosen Aufführungen. Außerdem erwartet die kleinen Besucher im Kinderbereich ein Bastelzelt, die Knax-Kinderhüpfburg, ein Spielmobil mit verschiedenen Angeboten, Kinderschminken, Ballontiere und die BRH Rettungshundestaffel.

Mehr als 250 ehrenamtliche Helfer sorgen 2017 wieder für den reibungslosen Ablauf rund um das Festival. Auch dieses Jahr sind alle Beteiligten – inklusive der Bands – für den guten Zweck wieder ohne Gage mit dabei.

Haigern, zwischen Flein und Talheim

www.haigernlive.de

Programm 2017:

Freitag, 21. Juli (3 Euro Eintritt)

18 Uhr: Bandcontest-Gewinner: IZE

18.45 Uhr: Jeden Tag Silvester

19.30 Uhr: Bandcontest-Gewinner: IZE

20.30 Uhr: Jeden Tag Silvester

22 Uhr: Erwin + Edwin

Samstag, 22. Juli (3 Euro Eintritt)

18 Uhr: Snow

18.45 Uhr: Antiheld

19.30 Uhr: Snow

20.30 Uhr: Antiheld

22 Uhr: Friends Live

Sonntag, 23. Juli (Eintritt frei)

10 Uhr: Gospel Diamonds

13 Uhr: Mira Wunder

14.15 Uhr: Sameday records

16 Uhr: Funk Kartell

17.45 Uhr: Robert Redweik

20 Uhr: Gonzo‘N‘Friends

Montag, 24. Juli (Eintritt frei)

18 Uhr: Float

20 Uhr: Soultrip

Mit dem Erlös des Essens- und Getränkeverkaufs wird der Förderverein Kinderfreizeit Haigern e.V. finanziell unterstützt.