Festivals in der Moritz-Region im Mai und Juni 2017

× 1 von 7 Erweitern Foto: Günther Klebinger Africa Festival × 2 von 7 Erweitern World Club Dome-3.JPG www.moritz.de × 3 von 7 Erweitern 13. Internationales Straßenmusikfestival Baden-Württemberg 2016 × 4 von 7 Erweitern Holger Berg SWR Sommerfestival × 5 von 7 Erweitern blacksheep-Festival × 6 von 7 Erweitern Ract-Festival × 7 von 7 Erweitern Seefest Heilbronn Laube Prev Next

Sommerzeit ist Festivalzeit und draußen lässt es sich bekanntermaßen am besten Feiern. Die Highlights für die Moritz-Region im Mai und im Juni haben wir Euch hier einmal zusammengestellt.

29. International Africa Festival 25. bis 27. Mai

Letztes Jahr war Kuba das große Schwerpunktthema gewesen, nun ist das Africa Festival über die Kapverden und den Senegal thematisch auf den afrikanischen Kontinent zurückgekehrt.

>> Alles über das 29. International Africa Festival

BigCityBeats World Club Dome 2017 02. bis 04. Juni

Am 02., 03. und 04. Juni 2017 feiert der BigCityBeats WORLD CLUB DOME sein Jubiläum. Schon zum fünften Mal verwandeln die BigCityBeats die Commerzbank-Arena in den „größten Club der Welt“!

>> Alles über den World Club Dome 2017

14. Internationales Straßenmusikfestival 02. bis 04. Juni

Vor den eindrucksvollen Kulissen des Blühenden Barocks spielen auch dieses Jahr vom 02. bis 04. Juni wieder 40 Straßenmusiker und Straßenmusikgruppen aus allen Teilen der Welt in Ludwigsburg.

>> Alles über das Straßenmusikfestival

SWR Sommerfestival 02. bis 05. Juni

Auch in diesem Jahr bespielt der SWR den Stuttgarter Schlossplatz an Pfingsten wieder mit einem großen Kultur-Programm. Was am Freitagabend mit der Premiere des neuen Stuttgart-Tatort beginnt, endet mit einem großen musikalischen Staraufgebot.

>> Welche Stars kommen lest ihr hier

Seefest Heilbronn 14. bis 17. Mai

In Heilbronn und über seine Stadtgrenzen hinaus ist das Seefest in Böckingen auf der Viehweide seit mittlerweile über 25 Jahren beliebt und bekannt gleichermaßen. Auch in diesem Jahr sorgen Ende Mai wieder zahlreiche Bands für gute Laune und ausgelassene Stimmung.

>> Alles über das Seefest

Blacksheep Festival 22. bis 24. Juni

Das 4. Blacksheep Festival – live im Bonfelder Schlosshof bietet wieder an drei Tagen drei Bühnen und 18 Bands. Die Gäste erleben bekannte Bands wie Saga, Nazareth, David Knopfler und The Common Linnets live auf der Bühne.

>> Alles über das Blacksheep Festival 2017

Ract!Festival 2. bis 3. Juni

Der Tübinger Anlagenpark wird wieder zur Tanzfläche und zum Zentrum politischer Partizipation. Auch dieses Jahr treffen vom 2. bis 3. Juni beim Umsonst-und-Draußen-Festival wieder politisch Interessierte, Musikliebhaber und Tanzwütige aufeinander.

>> Alles über das Ract! Festival

Was in den Monaten Juli und August so in unserer Region ist, verraten wir Euch im zweiten Teil unseres Festivalspecial nächsten Montag. Alle Open Air- und Festival-Termine der Moritz-Region und darüber hinaus findet ihr auch in unserem Veranstaltungskalender!