Festivals in der Region im Juli und August

Im Juli und August wird der Festivalsommer in unserer Region noch heißer. Musikalisch geht es von Jazz, Weltmusik und Pop bis hin zu den aller lautesten Gitarrenklängen mit Headbangpflicht!

Stuttgarter Jazzopen vom 7. bis 16. Juli

Vom 7. bis zum 16. Juli steht Stuttgart zum mittlerweile 24. Mal wieder ganz im Zeichen des Jazz. Verschiedene Locations widemen sich den unterschiedlichen Spielarten. auf dem Stuttgarter Schlossplatz, treten dabei unter anderem Norah Jones& Jamie Cullum, Jan Delay und Tom Jones auf.

Bang your Head!!! 13. bis 15. Juli

Es ist so etwas wie das alljährliche Familientreffen der alteingesessenen Heavy-Metal-Szene. Von 13. bis 15. Juli wird es auf dem Balinger Messegelände wieder heißen „BANG YOUR HEAD!!!“.

G.O.N.D. 13. bis 16. Juli

Mit über 40 Bands setzt die G.O.N.D. 2017 wieder ein Zeichen in Sachen Rockfestival. 15.000 - 20.000 Onkelz Fans werden auf dem Festivalgelände in Rieden-Kreuth erwartet. Die G.O.N.D. geht bereits in ihr 12. Jahr - und das lauter denn je.

Zeltspektakel Winterbach vom 18. bis 25. Juli

Die Kulturinitiative Rock Winterbach lockt erneut große Musik-Stars zum 10. Zeltspektakel an die Rems. Beim Festival vom 18. bis 25. Juli geben sich Anastacia, Amy Macdonald, Die Beginner, Dieter Thomas Kuhn und andere das Mikro in die Hand.

Haigern Live 21. bis 24. Juli

Umsonst und draußen ist auch in diesem Jahr wieder das Haigern Live. Neben den Gewinnern des Band Contests gibt es ein kinderbuntes familienfreundliches Rahmenprogramm und viel Musik.

Rock of Ages vom 28. bis 30. Juli

Die schwäbische Antwort auf Woodstock und ein Beweis dafür, dass Rock-Klassiker absolut zeitlos sind: beim Rock of Ages in Seebronn bekommen vom 28. Bis 30. Juli wieder Rock-Welthits ein ganz besonderes Flair.

Calwer Klostersommer in Hirsau vom 26. Juli bis 6. August

Vom 26. Juli bis zum 6. August bilden die historischen Mauern der Klosterruine St. Peter und Paul die Kulisse des sommerlichen Festivals »Calwer Klostersommer in Hirsau«. Auf dem Programm stehen internationale Künstler und erstklassige Produktionen.

KSK Music open 28. Juli bis 6. August

Die Kreissparkasse Ludwigsburg Music Open bringen in diesem Jahr vom 28. Juli bis 6. August gleich an mehreren Konzertabenden große Stars nach Ludwigsburg, die beinahe jedes musikalische Genre abdecken.

Mini Rock Festival 03. bis 05. August

Im beschaulichen Horb am Neckar findet jährlich das Mini Rock Festival statt. Mit ca. 10.000 Besuchern ist das aber gar nicht mehr so Mini.

Afrika-Karibik-Festival 25. bis 27. August

Auch in diesem Jahr findet wieder eines der größten Eventhighlights im Rhein-Main-Gebiet auf dem Aschaffenburger Festplatz statt – das 20. „one race… human!“ Afrika-Karibik-Festival! Neben nationalen und internationalen Superstars sorgen der riesige Weltbasar und die große Beach-Area für Festivalfeeling pur.

Summer Breeze 16. bis 19. August

Laute Heavy Metal-Musik und dörflich-ländliche Idylle sind spätestens seit dem großen Erfolg des Wacken Open Airs eine ebenso kuriose wie funktionierende Kombination.

Das passende Festival war noch nicht für Euch dabei? Alle Open Air- und Festival-Termine für den Sommer in der Moritz-Region und darüber hinaus findet ihr auch in unserem Veranstaltungskalender!