Fetzige Schlager und lustige Witze

Mal wieder Schlagerwellen reiten? Oder Lachtränen weinen? Am besten: Spaß haben. Die Kult-Künstler Dieter Thomas Kuhn und der Newcomer Oliver Gimber (»Witz vom Olli«) starten im Mai die Stimmungsoffensive in der Stadthalle Reutlingen.

Stimmung und Humor sind in der Stadthalle Reutlingen bestens aufgehoben: Bei Senkrechtstarter Oliver Gimber, dem urkomischen Malermeister aus Pforzheim, bebt am Freitag, den 5. Mai 2017, um 20 Uhr die Stadthalle, denn seine Witze sind erste Sahne. Mit dem Schlagerinterpreten Dieter Thomas Kuhn, auf dessen Föhnwelle seit Jahrzehnten Schlagerfreunde in den siebten Himmel der eingängigen Refrains surfen, ist ein echtes Schwergewicht der Szene am Freitag, den 26. Mai 2017, um 20 Uhr in Reutlingen zu Gast. Zuschauer erleben und genießen mit beiden Künstlern einen sonnigen Wonnemonat, der seinem Namen alle Ehre macht: mit Leichtigkeit, Lebensfreude und einer Prise modischer Unerschrockenheit.

Dieter Thomas Kuhn: Im Auftrag der Liebe – Teil zwei

Weit über drei Millionen Besucher auf den Konzerten und über eine Million verkaufter Tonträger mit zwei goldenen CDs sprechen eine deutliche Sprache: Dieter Thomas Kuhn & Band machen süchtig. Süchtig nach ihren Konzerten, nach guter Laune, nach Party, nach den nettesten und schärfsten Fans der Welt, nach einem Abend und einer Nacht der ganz besonderen Art. Dieter Thomas Kuhn & Band nähern sich dem Schlager auf eine zutiefst respektvolle Art und adeln ihn gleichzeitig mit ihrer ganz eigenen »rebellischen Rock-Attitüde«. Dem Künstler mit seiner Band gelingt es seit weit über 20 Jahren, Fans in Massen zu seinen Konzerten zu ziehen. Hier kann man unbeschwert mitfeiern. Achtung: bei Dieter Thomas Kuhn dürfen keine Kinder unter sechs Jahren mit ins Konzert, egal ob mit oder ohne Ticket. Vorverkauf und weitere Infos unter www.koko.de

Spaßvogel und Malermeister Gimber hautnah erleben

Oliver Gimbers Witze sind im Internet längst zum Selbstläufer geworden. Der lustige Malermeister aus Pforzheim bringt seine Fans regelmäßig zum Lachen. Er sitzt im Auto, richtet seine Handykamera auf sich und erzählt dabei mit erhobenem Zeigefinger einen Witz. Dabei lacht er so charmant von Herzen, dass man gar nicht anders kann, als sich mit ihm zu freuen. Oliver Gimber hat sich in den vergangenen Monaten zu einem echten YouTube-Phänomen entwickelt. »Witz vom Olli« heißen die selbstgedrehten Streifen, die sich zumeist junge Menschen per WhatsApp gegenseitig aufs Handy schicken. Zu sehen sind die Videos auch auf der Internetplattform YouTube und im sozialen Netzwerk Facebook. Auf YouTube wurden seine Witze mittlerweile schon weit über zwei Millionen Mal angeschaut, täglich kommen knapp 30.000 neue Klicks hinzu. Das Talent zum Witzeerzählen hat der Handwerker wohl von seinem Vater geerbt. Mitlachen bei seiner Live-Bühnen-Show ist nicht nur erlaubt, sondern passiert im Publikum automatisch von alleine. Kartenvorverkauf und weitere Informationen unter www.sbegroup.info ame

