Flammende Sterne: Dreifaches Spiel mit dem Feuer

× Erweitern Foto: Kühl Flammende Sterne WETTBEWERBS-BEITRAG 1 – 19.08.2016 Flash Barrandov Special Effects Ltd. / TSCHECHIEN

Rund 50.000 Besucher aus ganz Baden-Württemberg werden auch in diesem Jahr wieder zu dem dreitägigen Himmelsspektakel erwartet, das sich mittlerweile zu einem der bedeutendsten Wettbewerbe seiner Art in Europa entwickelt hat. Großfeuerwerke an sich sind ja schon spektakulär. Wenn nun die besten Pyrotechniker der Welt zusammentreffen, um ihr Können zu messen, dann kann das nur eines zur Folge haben: ein Spektakel, das einem den Atem raubt. Bei den Flammenden Sternen geschieht genau dies seit 15 Jahren: Internationale Feuerwerksfirmen, die ausnahmslos zur Crème de la Crème ihrer Zunft zählen, treten zum Wettkampf an. Aus aller Herren Länder sind die Pyrotechniker bisher angereist und haben stets einen herausragenden Eindruck hinterlassen. Wer am Ende siegt bewertet eine Fachjury – die Begeisterung des Publikums bleibt allerdings nicht unbeachtet.

»Es wird groß, laut, spektakulär und überraschend!«

Die Teilnehmer der Flammenden Sterne 2017 kommen diesmal sogar von drei unterschiedlichen Kontinenten. Den feurigen Auftakt am Festival-Freitag macht Mexiko. Mit hohem Qualitätsanspruch und einem feinen Gespür für außergewöhnliche Choreographien hat sich die Firma Pyro MX unter der Leitung von »Director Creativo« David Silva in den vergangenen Jahren in die Champions League der Pyrotechniker geschossen. Der zweite Teilnehmer wird eingefleischte Flammende Sterne Fans begeistern: nach zwei-

jähriger Pause wird die Firma Innovative Pyrotechnik (IP) aus Stuttgart mit Showdesigner Joachim Berner wieder am Wettbewerb teilnehmen. Der mehrfache Gewinner des Feuerwerkfestivals wird dabei erstmals am Samstag schießen. »Berner hat eine unfassbar große Fangemeinde«, sagt Flammende Sterne-Veranstalter Jürgen Wünsche, »und immer wieder ist der Wunsch laut geworden, dass er am Haupttag antreten möge«. Das letzte Wort hat dann allerdings Martin Brady von Fireworks Australia am Festival-Sonntag. Sein Wettbewerbsbeitrag wird nach eigener Aussage »Australian style – big, loud, spectacular and surprising«.

Rahmenprogramm mit Hommage an die Teilnehmerländer

Die drei Musikfeuerwerke der Flammenden Sterne werden traditionell von einem großen Rahmenprogramm flankiert. Schon ab dem frühen Abend spielt auf dem Festivalgelände Livemusik, unterhalten Trommler, Feuerartisten, Heißluftballons & Ballonglühen, das Familienprogramm, der Flammende Sterne-Markt und der DJ-Tower. Weitere Akzente setzen die Illumination des gesamten Geländes, das Riesenrad und natürlich die Gastronomie. Fester Bestandteil des Programms ist zudem die Hommage an die Teilnehmerländer: so gibt es dieses Jahr unter anderem mexikanische Tänzerinnen und eine Digeridoo-Beat Box-Show zu sehen. Und nicht zuletzt setzt die Lasershow im kleinen Jubiläumsjahr der 15. Flammenden Sterne noch eins drauf: die Anzahl der Laser wird mehr als verdoppelt und neue Techniken sorgen für überraschende Effekte. ame

15. Internationales Feuerwerksfestival »Flammende Sterne«

Fr. 18. bis So. 20. August, Fr. und Sa. jeweils ab 18 Uhr, So. ab 16 Uhr, Scharnhauser Park, Ostfildern, www.flammende-sterne.de