Friendly Elf bringen die Eventhalle zum Beben

Bei der Friendly Elf Rock-Show in der MORITZ-Eventhalle gab es am Freitag, den 23. Dezember Party bis spät in die Nacht. Mit aktuellen Hits, Rock Classics und Cover-Songs der großen Musiklegenden aus den 70ern und 80ern zündeten sie ihr musikalisches Feuerwerk.

Schon die erste Friendly Elf Rock-Show im November war ein voller Erfolg. Daran konnte die Band am Tag vor Heiligabend nahtlos anknüpfen. Die Band brachte von der ersten Minute an Stimmung in die Bude.

Das Besondere bei Friendly Elf: Die Anzahl der Sänger! Insgesamt standen fünf professionelle und Sängerinnen und Sänger an diesem Abend auf der Bühne – so dass eine kurzweilige Show mit vielen Stilrichtungswechseln von sanften Balladen über Pop, kraftvollen Rocksongs bis Heavy geboten wurde. Originalgetreu interpretierte die charismatische Truppe die Grooves von der Manfred Earth Band bishin zu Gossip und die Gitarrenriffs von Billy Idol zu Linkin' Park. Spätestens mit Beginn des zweiten Sets zuckte dann auch der müdeste Tanzmuffel zum Rhytmus der Musik.

Neben einem stimmigen musikalischen Mix durften neben Longdrinks & Co. aber auch Punsch, Glühwein und kleine Snacks des Heilbronner Caterers "Food Gallery" bei der Weihnachts-Edition natürlich nicht fehlen.

Bandleader Ralf Calmbach indes war begeistert: „Die Eventhalle ist immer wieder eine tolle Location, mit einer Wahnsinns-Akustik, unsere Musiker waren mit Herzblut dabei, unsere Fans haben mitgezogen und bis zum letzten Stück mit uns gefeiert. Wir freuen uns auf die Fortsetzung im neuen Jahr am 28.01 2017.“

Wer die Rock-Show bisher verpasst hat, der hat am Samstag, 28. Januar, die Gelegenheit, bei der nächsten Rock-Nacht mit Friendly Elf abzufeiern, denn die Reihe findet monatlich ihre Fortsetzung. Eine Woche zuvor, am Samstag, den 21. Januar, zollt die Band Complete Clapton in der MORITZ-Eventhalle der Musiklegende Eric Clapton ein musikalisches Tribut.

Einlass ist jeweils ab 20 Uhr, die Show beginnt gegen 21 Uhr.

Infos findet man unter www.fe-rockshow.de und www.complete-clapton.de/