Italo-Popstar Gianna Nannini in der Liederhalle

Wer bei Gianna Nannini den Saal bestuhlt, hat die Arbeit fast umsonst gemacht. Während es bei zahlreichen Konzerten einige Lieder dauert bis die Besucher sich von den Stühlen erheben und langsam mitklatschen, genügen bei Gianna Nannini die ersten Sekunden ihres Gesangs, damit die meisten im Saal aufstehen und sich viele davon sofort auf den Weg Richtung Bühne machen und Fotografen und Ordner gleichermaßen überraschen.

Eröffnet wurde das Konzert mit einem Kracher, "America", das 1979 der erste große Erfolg der italienischen Sängerin war. Im Laufe des zweistündigen Konzertes spannt die Sängerin den Bogen von den ersten Hits aus den 70er Jahren über die großen Erfolge in den 80ern und 90ern wie "Bello e Impossbile", "Hey Bionda" oder "I Maschi" bis hin zu einigen in Deutschland eher unbekannten neueren Liedern.

Begleitet wird die Sängerin auf ihrer Hitstory-Tour von einer großartigen Band, zwei Background-Sängerinnen und einem Streichsextett. Wer durch das Lesen des Wortes "Streichsextett" in den Vorberichten jedoch befürchtet hatte, dass es sich um ein gediegeneres Konzert handelt, wurde schnell beruhigt. Neben "America" waren auch die Lieder "Avventuriera" oder "Latin Lover" rockig wie man es gewohnt war. Auch wer Gianna Nannini aus früheren Konzerten kannte, sah in Stuttgart eine Sängerin, die auf der Bühne wirbelte wie in früheren Zeiten und der es sichtlich Spaß macht, den Zuschauern ein großartiges Erlebnis zu bieten. Es duften jedoch auch die ruhigeren Momente nicht fehlen, in denen vor allem Nanninis Stimme voll zur Geltung kommt. Und in Kombination mit den Klassikern "Fotoromanza" oder "Un Estate Italiana" war es ein gelungenes Konzert, das die Besucher glücklich und zufrieden den Heimweg antreten lässt