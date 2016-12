Glasperlenspiel Asperg: »Wir machen abends gern Theater«

»Das Glasperlenspiel in Asperg« feiert 2017 sein 30-jähriges Jubiläum mit einem Spitzen-Programm. MORITZ-Redakteur Thomas Moegen besuchte die Kulturschaffenden, platzte in die Probe zum neuen Theaterstück »Eigentümerversammlung« und sprach mit Thomas Roll und Reinhard Rümmele über die Anfänge Ende der 80er, ihre Faszination für das Amateur-Theater und den Charakter des Kulturvereins.

Als der charismatische Psychologe Horst Maßholder im August 1987 das alte Pfarrhaus in Asperg anmietete und das »Institut für Bewußtsein und Wandel« und den Kulturverein »Das Glasperlenspiel« gründete, reagierte die einheimische Bevölkerung zunächst skeptisch. »Wir waren damals New-Ager, die sich für fernöstliche und indische Lehren interessierten und Horst in den offenen Mittwochsgesprächen Fragen nach der Identität stellten. ,Wer bin ich‘ fragt man sich heute eher selten«, sagt der pensionierte Kunsterzieher Reinhard Rümmele, der sich seit 29 Jahren im Glasperlenspiel ehrenamtlich engagiert.

× Erweitern Foto: Hans-Jürgen Seeringer Glasperlenspiel Asperg

»Kampfmalen« und Theater mit Tiefgang

Er schwärmt vom damaligen »Kampfmalen« auf der Bühne um zwei Uhr nachts und von der Vielfalt des kulturellen Angebots. »Das große Plus der gewachsenen Gemeinschaft Glasperlenspiel mit 180 überwiegend weiblichen Mitgliedern ist, dass wir verschiedene Sparten wie Kunst, Literatur, Musik, Theater und Wissen kreativ bedienen. Für mich ist das Glasperlenspiel ein freies Experimentierfeld, auf dem ich mich entfalten kann«. Bei seinen Theater-Rollen in Stücken mit Herz, Tiefgang, Dramatik und Botschaft stieß er auch an persönliche Grenzen. »Wer möchte schon als Vergewaltiger und Dorfrichter Adam in ,Der zerbrochene Krug‘ auf der Bühne stehen? Als Schauspieler muss man keine Rampensau sein, aber man muss etwas sagen wollen und Grenzen überwinden«, sagt der 65-Jährige.

× Erweitern Glasperlenspiel Asperg

Nachwuchs-Probleme trotz guter Arbeit

»Bei mir war es ein Hobby, das wartete, entdeckt zu werden«, sagt Personalcontroller Thomas Roll, der seit 2013 erster Vorsitzender des Kulturvereins ist. »Für ,Die Prinzessin auf der Erbse‘ war 2010 ein beleibter Mann gefragt und meine Schwiegermutter, die selbst spielt, empfahl mich«. Er betont den finanziellen Einsatz des 2000 früh verstorbenen Maßholder, dessen kulturelles Lebenswerk bewahrt werden soll. »Ohne die Stadt Asperg wäre die Erhaltung des Pfarrhauses unmöglich, ohne zahlreiche Privatspenden der Spielbetrieb gefährdet. Die Einnahmen werden fair zwischen Künstler und Verein geteilt. Festgagen, außer für die Regisseure, sind oft nicht drin. Viele treten aber immer wieder gerne hier auf, weil sie die Atmosphäre im Saal mit 160 Plätzen, die Publikums-Nähe und das direkte Feedback schätzen«. Dass das Glasperlenspiel gute Arbeit macht, zeigt auch der Gewinn des Deutschen Amateurtheaterpreises Amarena 2014 für »Der schwäbische Tartüff« in der Kategorie Mundart. Dennoch ist es schwierig, Nachwuchs zu finden. Deshalb ist die Jugendtheatergruppe jetzt fester Bestandteil des Glasperlenspiels. »Kultur bildet und wir machen abends einfach gerne Theater«, sagen Roll und Rümmele verschmitzt und freuen sich auf das mit Kabarett-Highlights gespickte Jubiläumsprogramm.

Die Kabarett-Perlen 2017

So. 8. Jan. 19 Uhr Klaus Birk

Sa. 18. Feb. 20 Uhr Uli Keuler

So. 19. Feb. 19 Uhr Timo Brunke

Sa. 11. März 20 Uhr Olaf Bossi

So. 30. Apr. 19 Uhr T. Brunke & S. Krämer

So. 14. Mai 19 Uhr Bernd Kohlhepp

Fr. 23. Juni 20 Uhr Christof Altmann

So. 16. Juli 19 Uhr Wommy Wonder

So. 17. Sep. 19 Uhr Philipp Weber

Sa. 7. Okt. 20 Uhr Matthias Reuter

Fr. 27. Okt. 20 Uhr Inka Meyer

So. 26. Nov. 19 Uhr Werner Koczwara

So. 10. Dez. 19 Uhr T. Schreckenberger

Dezember / Januar / Februar

Di. 27. Dez. 20 Uhr Wommy Wonder

Mi. 4. Jan. 20 Uhr Open Stage

Fr. 6. Jan. 20 Uhr Jazz Jam Session

Fr. 13. Jan. 20 Uhr Vocal Deluxe

Sa. 14. Jan. 20 Uhr Blütenträume & Dinner

Fr. 27. Jan. 20 Uhr Tourneetheater: Glück

Sa. 28. Jan. 20 Uhr Premiere:

Eigentümerversammlung (Theaterstück)

Sa. 4. Feb. 20 Uhr RockPop: Line In

So. 5. Feb. 19 Uhr Klassik: V. Valdivia

Sa. 25. Feb. 20 Uhr Impro-Theater

Weitere Infos: www.glasperlenspiel.de