Goldener Herbst im »franz.K« Reutlingen

Das »franzK« startet mit einem prall-gefüllten Termin-Kalender in die neue Herbst-Saison. Ob Rock oder Pop, Comedy oder Kabarett, Kleinkunst oder großes Spektakel – im »franzK« kommt jeder auf seine Kosten.

Zu den Highlights der kommenden Spielzeit zählt die Fortsetzung des Indi(e)stinction-Festivals oder im Bereich der Weltmusik solch herausragende Acts wie das »Kofelgschroa« aus Oberammergau und Habib Koite, einer der wichtigsten afrikanischen Musiker der vergangenen Jahre.

Die Bilanz der zurückliegenden Saison fällt im franzK positiv aus. Geschäftsführer Andreas Roth kann auf konstant gute Zuschauerzahlen – insgesamt knapp über 50.000 – verweisen. Besonders ins Auge springt dabei ein signifikanter Zuschauerzuwachs aus Stuttgart und der weiteren Region, den das Reutlinger Kulturzentrum nicht zuletzt der Veranstaltungsreihe »Indi(e)stinction Festival« und dem Open-Air »inter:Komm!« zu verdanken hat. Stolz ist man beim franzK auch auf die vielen Höhepunkte im Tourneebooking der Spielzeit 2016/2017. »Schön zu sehen, dass auch namhafte Agenturen uns ihre wichtigen Künstler anvertrauen«, bemerkt Geschäftsführer Andreas Roth, ehe er den Blick auf die Zukunft richtet und zu dem Fazit kommt: »Wir blicken optimistisch in die Zukunft«.

Veranstaltungsreihe „Song e Poesija"

Den bunten Kleinkunstreigen im Oktober eröffnen die »Jewish Monkeys« (2.10.). Getreu dem Motto »Yiddish music meets the Marx Brothers« präsentiert die Band, die so haarsträubend anders ist, ihre einzigartige Mixtur aus zirkushaftem Chanson und punkig-energetischem Pop in Reutlingen. Sie machen dabei keine Witze auf Kosten anderer, sondern sehen sich selbst in einer Linie mit den großen jüdischen Comedians, die die Königsdisziplin beherrschten, indem sie vor allem sich selbst auf die Schippe nahmen. Ein weiteres Highlight im Oktober werden die Auftritte der Bands »Schnipo Schranke« (3.10.) und »Dear Reader« (7.10.). Zwei besondere Vertreter des Indie-Pops, die ergreifende Melodien mit aussagekräftigen Gesängen zum Besten geben. Außerdem beehren die Komponisten und Songwriter Gaby Moreno (5.10.) und Tom Schilling & The Jazzkids (21.10.) mit besonderen Texten und Eigenkreationen die Veranstaltungsreihe »Songs & Poesija«.

Kleinkunstherbst geht in die zweite Runde

Der »Kleinkunstherbst« im franzK geht derweil in die zweite Runde und präsentiert mit Henning Venske (6.10.), Patrick Salmen (18.10.) und Benjamin Eisenberg (26.10.) echte Könner des deutschen Kabaretts. Letztgenannter holt mit seinem aktuellen Bühnenprogramm »Pointen aus Stahl und Aphorismen auf Satin« dabei wieder zum kabarettistischen Rundumschlag aus. Medien, Politik, Wirtschaft, Demokratie-feinde oder ganz banale Alltagsidioten – der Bottroper Polit-Kabarettist versetzt alleneinen Hieb, die es verdient haben, und die Vollbehämmerten bekommen von ihm gerne noch einen Nachschlag.

Indi(e)stinction-Festival

Zu guter letzt wird auch das Indi(e)stinction Festival im Oktober fortgesetzt. Neben »Dear Reader« gastieren die Briten von »Shoshin« (9.10.) und die Jungs von »Leon Francis Ferrow« (25.10.) im franzK. Das bunte Programm runden das Comedy-Gastspiel von Tahnee (29.10.) und die Off-Beat-Night mit »Eskalation« (27.10.) ab.

Das komplette Monatsprogramm des 👉 »franzK« Reutlingen