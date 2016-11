Großes Weihnachtsbenefizkonzert

× Erweitern Landespolizeiorchester Baden-Württemberg

Weihnachten ist die Zeit der Besinnlichkeit und des Gebens. Daher präsentiert das Landespolizeiorchester Baden-Württemberg am 10. Dezember ein großes Weihnachts-Benefizkonzert zugunsten des karitativen Verein »Help! - Wir helfen!«.

Das Landespolizeiorchester Baden-Württemberg (LPO) zählt zu den renommiertesten Berufsblasorchestern Deutschlands. Mit seinem hohen musikalischen Niveau und einem abwechslungsreichen Programm begeistert es seit vielen Jahren das Publikum. Als Teil der polizeilichen Öffentlichkeitsarbeit ist es ein Botschafter der Polizei und trägt den »guten Ton der Polizei« ins In- und Ausland. Die rund 30 Musiker, die allesamt ausschließlich beim LPO und nicht im eigentlichen Polizeidienst tätig sind, entführen die Zuhörer in ihren Konzerten für ein paar Stunden in andere Welten. Seit dem 1. März 2015 ist Stefan R. Halder Chefdirigent des Landespolizeiorchesters Baden-Württemberg.

Der gute Ton der Polizei

Um Menschen in Not helfen zu können, bedarf es neben der tatkräftigen Arbeit ehrenamtlicher Helfer meist auch hohe finanzielle Mittel. Das Landespolizeiorchester Baden-Württemberg veranstaltet daher gemeinsam mit »Help! - Wir helfen! e.V.« ein Weihnachtskonzert. »Eines unserer ​aktiven ​Mitglieder ist Polizeioberkommissar. Er hat eine Anfrage an das Landespolizeiorchester gerichtet​ und damit die »Tür« für eine Kooperation geöffnet«, so Heinz Zeisberger, Vorsitzender des Vereinsvorstands von »Help! - Wir helfen! e.V.«. Der Erlös des Benefizkonzerts kommt dem karitativen Verein zugute. »Beim Benefizkonzert werden wir ein Programm mit weihnachtlichem Bezug spielen. Wir haben letztes Jahr eine neue Weihnachts-CD eingespielt. Alle Stücke wurden genau auf unser Orchester zugeschnitten und eigens dafür geschrieben. Die Highlights werden natürlich in Schwäbisch Hall zu hören sein. Stilistisch geht es dabei von der Bearbeitung klassischer Weihnachtslieder im sinfonischen Gewand bis zu Big Band Sound, für den das LPO ebenfalls bekannt ist. Außerdem werden viele Solisten für große Abwechslung sorgen«, berichtet Chefdirigent Stefan R. Halder über den Auftritt, bei dem das gesamte Orchester vertreten sein wird.

Medizinische Behandlung für Menschen in Not

Seit seiner Gründung 2008 konnte der karitative Verein »Help! - Wir helfen!« bereits über 1200 Menschen eine medizinische Behandlung finanzieren. Seinen Schwerpunkt hat der Verein auf medizinische Hilfe für Kinder und Familien sowie Menschen mit körperlichen Behinderungen in Entwicklungsländern gelegt. Mit dem Ziel, armen, kranken und mittellosen Menschen zu helfen, ist der gemeinnützige Verein auf breite Unterstützung angewiesen. »Wir erhoffen uns vom Konzert, dass wir dadurch viele Menschen erreichen und für unseren karitativen Verein begeistern können. Mit mehr Mitgliedern und Spendern können wir noch mehr armen Menschen in Entwicklungsländern medizinisch helfen. Deshalb schaffen wir ergänzend zum hochklassigen Konzert der Berufsmusiker für die Gäste ein dekoratives Konzert-Ambiente mit Kanapees und Getränken, sodass der schöne Abend lange in Erinnerung bleibt. Für 201​7​ streben wir an, dass wir jeden Tag einem Menschen die dringend benötigte medizinische Hilfe ermöglichen können«, erläutert Heinz Zeisberger. Helen Gerstner

Weihnachtskonzert des Landespolizeiorchesters Baden-Württemberg

Sa. 10. Dezember, 19.30 Uhr, Kulturscheune, Waldorfschule Schwäbisch Hall

www.landespolizeiorchester-bw.de