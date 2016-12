Grundsteinlegung für das Probezentrum Heilbronn

× Erweitern Grundsteinlegung für den Neubau des Probenzentrums Intendant Axel Vornam und OB Harry Mergel begutachten das Modell des Probezentrums

Mit der Grundsteinlegung für das neue Probezentrum des Theaters Heilbronn am 16. Dezember werden sich die Arbeitsbedingungen wesentlich verbessern. Wie die Vagabunden sind in der Nachkriegszeit die Schauspieler von einem Provisorium zum nächsten zum Proben gereist.

Nachdem lange nach einer dauerhaften Lösung gesucht wurde, entschied man sich 2015 für den Neubau in der Christophstaße Heilbronn. Der Gemeinderat gab mit dieser Entscheidung auch „eine kleine Liebeserklärung an unser Theater“ ab so Heilbronns Oberbürgermeister Harry Mergel. Heilbronn, das sich selbst als Stadt im Aufbruch sieht, baut seit 2009 stetig die kulturelle Infrastruktur aus, denn für eine „lebendige und weltoffene Stadt gehört auch ein reges kulturelles Leben“ so Mergel. Weiter. Mit der Einrichtung einer richtigen Probebühne werden nun für die Theaterleute nach dreißig Jahre langem Provisorium deutlich verbesserte Arbeitsbedingungen geschaffen. Eine Entscheidung, die auch eine gewisse Symbolkraft in sich trägt, denn so Intendant Axel Vornam „als Künstler diese Wertschätzung zu genießen, ist für viele Kolleginnen und Kollegen in anderen Teilen Deutschlands nicht selbstverständlich.“ In Heilbronn habe man dank der Unterstützung von städtischer Verwaltung und Politik das Privileg sich ganz auf unsere künstlerische Arbeit konzentrieren zu dürfen, so der Intendant weiter. Im Frühherbst 2017 wird das Probenzentrum eröffnet, ab dann wird dort parallel für drei bis fünf Inszenierungen geprobt.

Der Gemeinderat genehmigte das Vorhaben mit 5,2 Millionen Euro. Der Bau wird von der Stadtsiedlung gemeinsam mit dem Architekturbüro Kohler und Grohe sowie Bilfinger Hochbau GmbH realisiert.