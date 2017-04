Haigern Live! Bandcontest 2017

× Erweitern Haigern Live

»Haigern Live!« ist eine Erfolgsgeschichte für sich. Das Open-Air-Festival, das als überschaubares Familienfest auf dem Haigern zwischen Talheim und Flein begann, ist in den vergangenen Jahren zu einem der beliebtesten Events in der Heilbronner Region geworden.

Der Haigern Live! Bandcontest geht bereits in die vierte Runde. Dabei bestimmt das Publikum per Mausklick mit, wer als Festival-Opener die Bühne rockt. Alle Bands, die auftreten, verzichten zugunsten der Kinderfreizeit Haigern auf ihre Gage.

»Jeder ist stolz darauf, ein teil dieser großartigen Geschichte zu sein«

Und dennoch stehen Jahr für Jahr die unterschiedlichsten Musiker bei den Organisatoren Schlange, um bei »Haigern Live!« auftreten zu dürfen. Den Grund dafür bringt Uwe Engisch, Gitarrist der Band Crazy Zoo, auf den Punkt: »Jeder ist stolz darauf, ein Teil dieser wirklich großartigen Geschichte zu sein. Dieser Spaß da oben, dieses Feeling – das ist einfach unbezahlbar.«

Da wundert es nicht, dass sich Daniel Friedrich und André Späth vom Orga-Team vor Bewerbungen nicht retten können. Deshalb haben sie 2014 den Haigern Live! Bandcontest powered by beyerdynamic ins Leben gerufen. »Uns fiel es immer wahnsinnig schwer, bei so vielen tollen Bands eine Entscheidung zu treffen. Das Publikum kann einfach mitbestimmen«, freuen sich die Organisatoren.

2016 nahmen über 100 Bands aus ganz Deutschland am Bandcontest teil, mehr als 14.000 Stimmen wurden insgesamt vergeben. Die Band Strassenpoeten eröffnete das Festival 2016.

Unter haigernlive.de können sich Bands, die auftreten möchten, dem Haigern-Live-Publikum ab sofort präsentieren. Einfach über das Online-Bewerbungsformular zum Contest anmelden, die wichtigsten Informationen eingeben und den eigenen Song auf YouTube hochladen. Die Bandbeschreibungen und die Videoclips sind jederzeit abrufbar – abgestimmt werden kann bis Sonntag, 30. April per Like, also per Mausklick.

Mikrofonpaket im Wert von 2.000 Euro

»Die besten zehn Bands mit den meisten Likes schaffen es ins Finale«, erklärt Daniel Friedrich. »Unsere Jury wählt dann die Sieger aus, die als Opener-Band am Festivalfreitag die Bühne rocken dürfen und ein Starter-Paket von beyerdynamic, dem Heilbronner Audiospezialisten erhalten.« Die beyerdynamic GmbH & Co. KG wird den Contest-Sieger mit einem Mikrofonpaket im Wert von 2.000 Euro ausstatten und die Band in die Künstlergemeinschaft »Friends of beyerdynamicq aufnehmen, durch die sie professionellen Support im Bereich Tontechnik erhalten wird. »Einen besseren Start als Newcomer kann man sich eigentlich nicht vorstellen«, so Friedrich. Damit tragen die Festivalmacher gemeinsam mit beyerdynamic einmal mehr nicht nur dem Benefizgedanken von »Haigern Live!« Rechnung, sondern auch der Idee, unbekannten Talenten eine professionelle Plattform zu geben.

»Spielen für einen guten Zweck«

Mehr als 34.000 Besucher an vier Tagen konnten die Veranstalter im vergangenen Sommer zählen. Auch 2017 lautet von Freitag, 21. Juli, bis Montag, 24. Juli, das Motto wieder »Spielen für einen guten Zweck«.

Veranstaltet wird das Open-Air-Festival »HaigernLive!« für Jung und Alt mit einem Mix aus Nachwuchsbands, regional und überregionalen Künstlern auf dem Haigern zwischen Flein und Talheim vom Förderverein Kinderfreizeit Haigern e. V..

Haigern Live! Bandcontest 2017

Abstimmungszeitraum

Mi. 1. März - So. 30. April

Open-Air Festival Haigern Live!

Fr. 21. Juli - Mo. 24. Juli, auf dem Haigern

www.haigernlive.de