Harry Styles sorgt für Hysterie, Tränen und Begeisterung

Durch seine Teilnahme bei X-Factor im Jahr 2010 und seine fünfjährige Mitgliedschaft bei der erfolgreichsten Boyband des 21. Jahrhunderts, One Direction, wurde Harry Styles weltberühmt. Durch sein Debüt Album „Harry Styles“ konnte er seinen Fans und seinen Kritikern beweisen, dass er das Zeug zum absoluten Weltstar hat.

Am 5. April ab 18:30 Uhr strömten die Fans in die SAP Arena in Mannheim, um den attraktiven Briten live zu sehen. Die SAP-Arena war fast vollständig ausverkauft. Die Besucher waren überwiegend weiblich, zwischen 14 und 25 Jahren und trugen im Idealfall eine Regenbogenflagge, um die LGBT-Community zu vertreten.

Mit ein wenig Verspätung, um kurz nach 21 Uhr, begrüßt Styles seine Fans mit einem einfachen „Hallo“, während er selbst noch nicht zu sehen war. Doch schon das reichte aus, um das Level der Ekstase für den einen oder anderen Fan zu erreichen. Drei große Screens, auf denen zuvor eine comichafte Darstellung Harry Styles‘ Hände und Oberkörper, wie er sich an einem Zauberwürfel versucht und lässig damit spielt, zu sehen war, verdeckten das Bühnenbild. Bis Harry Styles mit dem ersten Song „Only Angel“ für klischeehaftes Gekreische von Frauen sorgte, die Screens den Blick auf die Bühne frei machten und man die gesamte Band und den Musiker sehen konnte. Der 24- jährige trug ein weißes Shirt, ein schwarzes Jackett und eine passende Schwarze, weitgeschnittene Hose und wirkte chic, modern, aber keineswegs abgehoben. Nach dem zweiten Song „Woman“ war die Stimmung in der gesamten Arena auf einem steilen Weg nach oben. Der charmante Brite sammelte dabei immer wieder Sympathiepunkte, indem er sein Deutsch zum Besten gab. Das Zählen von eins bis zwanzig oder der Ausruf „wunderschönen guten Abend!“ ließen den Musiker sehr bodenständig und greifbar wirken.

Im weiteren Verlauf bewies er sein musikalisches Talent: Egal, ob das Spielen auf der Akustik- oder E-Gitarre, Harry Styles beherrscht beides und spielt seine Konzerte mit einer einmaligen Leidenschaft.

Im letzten Drittel folgten die Gänsehaut-Momente schlechthin. Bei dem Song „Sweet Creature“ positionierte sich Styles in Mitten der Arena, es kam eine leuchtende Kugel über ihm zum Schweben, die immer wieder wechselnde Spots ins Publikum warf und zusammen mit der gefühlvollen Stimme für einen Moment der Ruhe und Besinnung in die SAP-Arena sorgte. Zwischendurch wird das Publikum aufgefordert mitzusingen und spätestens hier können die Besucher ihre Textsicherheit unter Beweis stellen. Auch hier wurde eine gewisse Magie in der Arena versprüht. Ein wenig Wehmut kam auf, als Harry Styles eine coolere und alternativere Version des größten Hits One Directions „What makes you beautiful“ performete und somit an vergangene Tage erinnerte. Danach hielt er, als langjährige Unterstützer der LGBT-Bewegung, die Regenbogenflagge stolz nach oben, wie er es schon während seiner Zeit in der Band tat.

Doch das Highlight stellte natürlich sein, mit mehrfach Gold ausgezeichnete, Hit-Single „Sign of the Times“ dar. Jeder Besucher schaltete seine Taschenlampe am Handy ein und die Halle war erhellt und glitzerte bis in die hintersten Ecken. Als das Publikum noch lauthals einen Refrain sang, war die Gänsehaut garantiert.

Danach, circa um 22:10 Uhr, verabschiedete er sich per Handkuss mit einem großen „Danke“, „Tschüss“ und „You are beautiful“.

Nach einigen Rufen gab der Brite drei weitere Songs zum Besten. Und performete die Songs „From the Dining Time“, „The Chain“ und „Kiwi“ deutlich extrovertierter, als die Songs zu Beginn der Show. Als er immer wieder sein Jackett bis zu Ellenbeuge auszog, ließ er die Herzen der Fans noch einmal höher schlagen und brachte noch den ersehnten Sexappeal auf die Bühne. ­­­­­