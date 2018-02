Helene Fischers Rekordgastspiel in Stuttgart

× Erweitern Torsten Rothe, www.tr-pressefotos.de Konzert Helene Fischer GERMANY, Stuttgart - 30. JANUAR 2018 / Schleyerhalle / Konzert Helene Fischer

1987 füllte Tina Turner sensationelle vier Mal hintereinander die Stuttgarter Hanns-Martin-Schleyer-Halle bis auf den allerletzten Platz, um damit einen atemberaubenden Rekord aufzustellen. Der wohl auch bis in alle Ewigkeiten gehalten hätte, wäre da nicht Schlagerkönigin Helene Fischer.

Zwischen dem 30. Januar und dem 04. Februar absolvierte die Ausnahmesängerin fünf restlos ausverkaufte Auftritte in der größten Hallenarena der Landeshauptstadt, um mit ihrer grandiosen Show mehr als 50.000 Besucher zu begeistern.

Eine außergewöhnliche Leistung, die einer entsprechenden Ehrung Bedarf. So überreichte Andreas Kroll, Geschäftsführer der in.Stuttgart Veranstaltungsgesellschaft, Helene Fischer gemeinsam mit Dieter Semmelmann von Fischers Touragentur Semmel Concerts Entertainment und Hans-Peter Haag vom örtlichen Veranstalter Music Circus Concertbüro einen der begehrten „Sold Out“-Awards der Schleyer-Halle, der den Rekord der Künstlerin besonders würdigte. „Mit diesem Rekord hat Helene Fischer neue Maßstäbe gesetzt. Umso mehr freut es uns, ihr eine ganz besondere Auszeichnung überreichen zu dürfen, die es in dieser Form so noch nie gab – den „Fünffach Sold-Out“-Award“, beglückwünschte Andreas Kroll die Schlagersängerin.

Mit dem Abschluss ihrer Konzertreihe in der Schleyer-Halle am 04. Februar sind die Helene-Fischer-Festspiele 2018 in Stuttgart jedoch noch lange nicht beendet: Am 22. Juli beehrt die erfolgreichste deutsche Sängerin Stuttgart erneut, um im Rahmen ihrer „Stadion Tournee 2018“ Station in der Mercedes-Benz-Arena zu machen. Vor dann natürlich wieder ausverkauftem Haus.