Highlights im Renitenztheater: Jürgen von der Lippe & Ausbilder Schmidt

Jürgen von der Lippe Der König der Tiere

»Morgen, Ihr Luschen!« In der Regel gibt es von Ausbilder Schmidt zur Begrüßung einen gepfefferten Anschiss. Beim exklusiven Vor-Ort-Termin mit MORITZ in Stuttgart präsentierte sich der Comedy-Schleifer der Nation allerdings extrem anpassungsfähig und nahm sich der schwäbischen Kultur an – so gab es für MORITZ auch nur ein kleines »Gschissle« von dem Kult-Komiker, bei dem Versuch, ihn in die Geheimnisse schwäbischer Zungenbrecher einzuweihen – ein Ausbilder Schmidt kann eben alles, außer Schwäbisch!

Von A wie Ausbilder Schmidt bis immerhin W wie Werner Schneyder bietet das Programm des Renitenztheaters auch in der zweiten Jahreshälfte wieder zahlreiche Highlights. Unterhaltsame Abende mit TV-Legenden wie Jürgen von der Lippe oder Komiker Bernd Stelter stehen dabei genauso auf dem Plan wie schwäbischer Lokal-Kolorit mit den Dauerbrennern Werner Koczwara, Ernst Mantel oder der Froggy-Night. Besonders sentimental dürfte es dabei am 27. September zugehen, wenn sich die Kabarett-Legende Werner Schneyder mit den Worten »Das war‘s von mir« von den Stuttgarter Bühnen endgültig verabschieden wird.

Kabarettist Werner Schneyder sagt Servus

Für sein unwiderruflich letztes Programm zum eigenen 80. Geburtstag stellt Werner Schneyder seine klassischen Nummern in den Rahmen bis auf den Tag aktueller Conferencen. Politik, Ökonomie und Kulturleben werden wie gewohnt einer gnadenlosen Analyse unterzogen. Nach der Pause singt Werner Schneyder, wie schon im Kabarett von Christoph Pauli am Flügel begleitet, dann die schönsten biographischen Chansons zu den Themen Liebe, Wein und Leben. Es dürfte eine der allerletzten Gelegenheiten sein, Werner Schneyder überhaupt noch einmal live auf der Bühne zu erleben – definitiv aber zum letzten Mal in Stuttgart im Renitenztheater. Vom 14. bis zum 16. September gastiert eine weitere Fernseh-Legende im Renitenztheater. Jürgen von der Lippe ist mit seinem neuesten Werk »Der König der Tiere« auf Lesereise. Blödsinn meets Tiefsinn – ein brillanter Spagat, wie ihn nur Jürgen von der Lippe beherrscht. Sein Humor ist längst Kult bei Lesern und Zuhörern. Nach dem Erfolg seines Bestsellers »Beim Dehnen singe ich Balladen« liefert er jetzt über 60 brandneue Geschichten – zum Lachen, Schmunzeln und Sinnieren. Der Autor kombiniert Kalauer und Witze mit Philosophie und Sprachkritik und erzählt ebenso lustig wie hinterlistig vom Kampf der Geschlechter, vom lieben Gott, von der heilen und der nicht ganz so heilen Welt. Tags darauf, am 17. September, findet dann ein Generationenwechsel statt. Mit Lisa Feller steht an diesem Abend ein Star der jüngeren Comedy-Generation auf der Bühne. In ihrem Programm »Der Nächste, bitte!« versprüht sie wie immer ihren warmherzigen Esprit und Charme. Dabei steht sie mit beiden Beinen fest im Leben und verliert nie ihre Gabe, dem alltäglichen Wahnsinn mit Witz, Improvisation und unerschütterlichem Optimismus entgegenzutreten. Für Ordnung während der »heißen« Phase des Sommerprogramms im Renitenztheater sorgt Comedy-Urgestein Ausbilder Schmidt mit seiner aktuellen Show »Weltfrieden – notfalls mit Gewalt« am 6. August … und bis dahin arbeitet, der Schleifer der Nation noch eifrig an seinen Schwäbisch-Kentnissen, schließlich hält der Ausbilder beim Schwäbisch-Übersetzungs-Diktat eine »Blaschdichgugg« für ein Bleichgesicht statt einer Plastiktüte – was würde wohl Winnetou dazu sagen? Auch bei Begriffen wie »schäbbs« oder »dabbich« (angeblich ein Teppich) zeigt der Comedian Schwächen – dafür hat er immerhin beim Assoziationsspiel zu schwäbischen Gepflogenheiten eine ordentliche Meinung.

Andrej Meinzer

Ausbilder Schmidt

Sonntag, 6. August, 19 Uhr, Renitenztheater, Stuttgart, www.renitenztheater.de