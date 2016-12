Highlights 2017 in der MHP-Arena

Zum Jahresauftakt sind die Finalisten der sechsten Staffel von »The Voice of Germany« zu Gast in der MHP-Arena. Das ist die Gelegenheit für alle Fans, die Stars der Casting-Show live auf der Bühne zu erleben. Die TurnGala (13. Januar) des Schwäbischen und Badischen Turnerbundes verspricht wie immer sportliche Top-Leistungen, eingebettet in ein attraktives Show-Programm – unter anderem mit dem Esslinger Beat-Boxer Robeat

Metal-Fans kommen Ende Januar an gleich zwei Tagen mit jeweils einem Doppelkonzert voll auf ihre Kosten. Am 14. Januar lassen es die deutsche Power-Metal Bands Powerwolf und die niederländische Symphonic-Metal-Band Epica ordentlich scheppern. Am 28. Januar sind die schwedischen Heavy-Metal-Heroen Sabaton mit ihrem aktuellen Album auf »The Last«-Tour. Unterstützt werden die Nordmänner von keinen Geringeren, als der deutschen Metal-Legende Accept.

Völlig andere Töne schlagen »Die Kastelruther Spatzen« am 3. Februar an. Die Südtiroler um Sänger Norbert Rier sind seit mehr als 40 Jahren die ultimativen Stars des volkstümlichen Schlagers. Im Gepäck haben die Spatzen ihr brandneues Album »Die Sonne scheint für alle« und natürlich auch jede Menge alte Hits.

× Erweitern Foto: Ralph Larmannn Ehrlich Brother MHP Arena

Auf zahllose Hits kann auch Dream Theater verweisen. Die New Yorker zählen zu den weltweit wichtigsten Vertreten des Progressive-Metal. Am 10. Februar feiern John Petrucci und Co. den 25. Jahrestag ihres wegweisenden Albums »Images & Words«. Unter dem Motto »...Lass krachen!« geht am 25. Februar bei der Faschingsparty in der MHP-Arena wieder ordentlich die Post ab. Mallorca-Star Ikke Hüftgold garantiert dabei ebenso wie die Coverband Tollhaus und DJ Michael Leupold beste Stimmung. Auf zwei Comedians der Extraklasse kann man sich am 24. März mit Tedros »Teddy« Teclebrhan und seiner neuen Show »Ds passiert alles in dein Birne« und Mario Barth freuen, der am 19. Mai sein aktuelles Programm »Männer sind bekloppt, aber sexy!« präsentiert. Und magisch wird es schließlich am 2. April, wenn die neuen Mega-Stars der Zauberkunst, die Ehrlich Brothers, ihre brandneue Show »Faszination« zum ersten Mal in Ludwigsburg zeigen. Holger Berg

MHP-Arena, Schwieberdinger Str. 30, 71636 Ludwigsburg,

Infos & Tickets: www.mhparena.ludwigsburg.de