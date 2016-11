Highlights in der Stadthalle Buchen

× Erweitern Irish Dance

In der Stadthalle Buchen werden im Dezember gleich zwei besondere Stücke aufgeführt. Am 20. Dezember bringen die »Danceperados of Ireland« mit ihrer »Irish Christmas Show« Weihnachtsbräuche der Grünen Insel nach Buchen und am 27. Dezember wird mit »Nabucco« eines der populärsten Werke der Operngeschichte aufgeführt.

Spirit of Irish Christmas

Jedes Land hat seine ganz besondere Art und Weise, Weihnachten zu feiern. Irland bildet da keine Ausnahme. Die Danceperados of Ireland bringen den Menschen mit ihrer »Irish Christmas Show« Weihnachtsbräuche der Grünen Insel näher. Es gibt uralte Hymnen in gälischer Sprache, die zu Weihnachten gesungen wurden, und sie werden bei der »Irish Christmas Show« auch erklingen. Dazu kommen noch einige der Weihnachtslieder in Englisch, die als »Carols« bezeichnet werden. Die »Wexford Carol« ist zum Beispiel weltbekannt. Auch Lieder neueren Ursprungs wie »Fairytale of New York« dürfen nicht fehlen.

Was die Danceperados von einer herkömmlichen Tanzshow unterscheidet, ist die Qualität der Tänzer, Musiker und Sänger. Sie leisten sich den Luxus, gleich ein Quintett mit auf Tour zu nehmen. Die Musiker gehören zur Crème de la Crème des Irish Folk. Es sind einige All Ireland Champions dabei. Die Klasse der Tänzer kann man daran ersehen, dass es alle zusammen auf mehr als 40 World Dancing Champion oder All Ireland Titel bringen. Die Iren können einfach das Tanzen, Singen und Spielen nicht sein lassen. Es liegt ihnen im Blut. Mit dieser Tanzbegeisterung werden sie auch das Publikum in Buchen in der Stadthalle mitreißen. Für die Choreografie ist der zweimalige »World Champion« Michael Donnellan zuständig. Er war Solist sowohl bei Riverdance als auch Lord of the Dance.

Verdi-Oper: Nabucco

»Nabucco« gehört zu den populärsten Werken der Operngeschichte. Verdis geniale Freiheitsoper mit dem weltberühmten Gefangenenchor wird von der renommierten Festspieloper Prag auf die Bühne der Stadthalle Buchen gebracht. Die glutvolle Musik in »Nabucco« traf bei Verdis Zeitgenossen genau die Sehnsucht nach der Befreiung von der habsburgischen Macht und der Einigung Italiens – und machte Verdi über Nacht berühmt. Insbesondere der Freiheitschor »Va pensiero...« (Steig‘ Gedanke auf goldenen Flügeln) ist zur inoffiziellen Hymne Italiens geworden und bewegt die Menschen wie eh und je.

Die Oper in vier Teilen erzählt die Geschichte von Nebukadnezar II., König von Babylon, seiner Tochter Fenena, deren Geliebten Ismael, der Stiefschwester Abigail sowie dem hebräischen Hohepriester Zacharias.

Machtkämpfe bestimmen zu diesem Zeitpunkt den königlichen Palast von Babylon, nachdem Nebukadnezar die Juden in Jerusalem besiegt hat.

Ausgezeichnete Gesangssolisten, Chorsänger und Orchestermusiker sowie die beeindruckenden Kostüme machen diese Aufführung der grandiosen Verdi-Oper zu einem unvergesslichen musikalischen Erlebnis. Die Leitung des Ensembles liegt in den Händen von Generalmusikdirektor Martin Doubravský. Helen Gerstner

Danceperados of Ireland

Di. 20. Dezember, 20 Uhr

Nabucco Di. 27. Dezember, 20 Uhr

Stadthalle, Buchen

www.provinztour.com