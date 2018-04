Hin und Weg im Zirkus Zambaioni

ZIrkus Zambaioni / Daniel Velásquez ZIrkus Zambaioni Ensemble 2018

Beim Tübinger Kinder- und Jugendzirkus Zambaioni heißt es am zweiten Maiwochenende mal wieder »Manege frei«. Im Zirkuszelt auf der Derendinger Festwiese präsentieren die ausschließlich unter 19 Jahre alten Artisten, Akrobaten und Clowns ihr buntes Zeltprogramm. In diesem Jahr zaubern sie ihre Darbietungen nicht aus dem Hut, sondern aus dem Koffer, denn passend zum Thema der Vorstellungen »Hin und Weg« geht es natürlich ums Reisen. Dabei ist der Koffer als Gepäckstück allgegenwärtig und so erschaffen die Artisten die ungewöhnlichsten Geschichten aus einem so simplen Alltagsgegenstand. Eingebettet in eine Rahmenhandlung, die unterhaltend und urkomisch vom Aufbrechen und Ankommen und der Suche nach einem Stückchen Heimat erzählt, gelingt es dem jungen Zirkusensemble eine faszinierende Show zu kreieren.

Zirkus Zambaioni- Der Tübinger Kinder- und Jugendzirkus

Vorstellungen: Do. 10., Fr. 11. und Sa. 12. Mai, alte Festwiese Derendingen,

alle Infos unter: www.zambaioni.de