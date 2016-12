"Ich will keine Tussi sein, keine Dame sein. Ich will Frau sein." - Senna Gamour im Interview

× Erweitern Senna Gammour

Die einstige Monrose-Sängerin Senna Gammour hat sich mittlerweile durch ihre Video-Kolumne einen Namen gemacht. Daraus ist nun das Programm "Liebeskummer ist ein Arschloch!" entstanden. MORITZ telefonierte mit der Entertainerin im Vorfeld ihrer Tour, die sie unter anderem am 17. Februar nach Heilbronn führt.

MORITZ: Du bist den meisten als Sängerin oder als Moderatorin bekannt. Wie hast Du Dich auf Deine jetzigen Auftritte vorbereitet?

Senna: Ich hab mit meinen Kurzvideos auf Facebook und Instagram angefangen und damit sehr viel Gehör bekommen. Die Videos sind Tausende Male geteilt worden, und so wurde ich zu Miss Gammour, die große Schwester, die Frauen versteht. Viele hatten bei den Videos das Gefühl, ich rede ihnen von der Seele und bin ihre Schwester, die genauso empfindet wie sie. Darauf habe ich das Programm geschrieben und den Quatsch Comedy Club von meinem eigenen Geld gemietet, die Karten verkauft - also alles selber gemacht! Daraufhin sind mein neues Management und viele Sponsoren auf mich aufmerksam geworden, die gesagt haben „wir haben viel gelacht, wir finden uns in Deinem Programm wieder und das ist uns 2017 eine Tour wert“.

Warst Du dann besonders nervös, weil Du am Anfang viel selbst investiert hast? So eine Show ist ja dann doch komplett etwas anderes als zu singen?

Es ist nichts anderes, als ich in meinen Videos gemacht habe. Ich habe nur geredet und mich mit Menschen unterhalten. Ich war nur aufgeregt, weil ich wieder zurück auf die Bühne gekommen bin und diesmal alles von mir kam. Zweifel hatte ich nicht. Ich kannte ja die Reaktionen der Fans von meinen Videos. Aber es war dennoch eine aufregende Zeit, als ich angefangen habe die Karten zu verkaufen und der Server am Anfang immer abgeschmiert ist. Die erste Show war nach zehn Minuten ausverkauft.Jetzt bei der Tour gibt es auch schon einige Termine, die ausverkauft sind. Also es läuft echt gut und ich bin glücklich. Nur Heilbronn muss man vielleicht noch ein bisschen aufwecken.

Dein Programm heißt „Liebeskummer ist ein Arschloch!“ wieder auf Tour und trittst unter anderem in Stuttgart und Heilbronn auf. Was qualifiziert Dich zur Liebeskummer-Expertin?

Ich war schon immer in meinem Freundeskreis die Ratgeberin und 90 % meiner Ratschläge führen zu was Guten. In meiner Community haben Menschen geheiratet oder einen neuen Partner gefunden. Ich sage aber nicht, dass ich Expertin bin. Vielmehr sehe ich mich als große Schwester, die einen schwesterlichen Rat gibt. Liebeskummer hatte ich auch, wie jeder andere Mensch. Aber ich hatte keine Ratgeberin, ich hab mich da selbst rausgeholt.

Hast Du eine Ratgeberin dann vermisst?

Natürlich, klar, aber es ist nun mal so, wenn du als Ratgeberin, oder besser gesagt als Zuhörerin geboren bist, ist es sehr schwer, eine Ratgeberin zu finden.

Was ist Dein absoluter Tipp, der immer hilft, gegen Liebeskummer?

Mein absoluter Tipp ist auf eventim.de zu gehen und Dir einen Menschen zu schnappen, den du liebst, der vielleicht gerade Liebeskummer hat und eine Karte für meine Show als Weihnachtsgeschenk oder Geburtstagsgeschenk zu kaufen. Dann kommst du da hin, genießt die Zeit, wirst unterhalten und kannst mit einem guten Gefühl nach Hause gehen.

Gehen Frauen und Männer unterschiedlich mit Liebeskummer um?

Ja, auf jeden Fall, das heißt aber nicht, dass es nicht derselbe Schmerz ist. Männer sind eher so drauf, dass sie das nicht aussprechen - vielleicht einmal und das war’s. Frauen hingegen reden darüber. Bei Frauen ist es das große Drama. Es wird in die Länge gezogen und sie leiden richtig. Wir Frauen können das nicht verstecken. Aber der Schmerz ist derselbe. Wenn man Liebeskummer hat, hat man Liebeskummer. Punkt. Aus. Man vermisst den Menschen und will ihn zurück und ergreift dabei Mittel, die vielleicht richtig dumm sind, weil einfach dein Ego so verletzt ist. Liebeskummer ist nun mal ein Arschloch und das Opfer des Grauens – so nenn ich den Verursacher des Liebeskummers – kann natürlich auch weiblich sein.

Du sagst, man greift manchmal zu richtig dummen Mitteln. Was war denn das Dümmste, das Du gemacht hast, um jemanden zurückzuerobern?

Boah, das hatte schon jeder von uns. Im Alkohohlrausch eine SMS verschicken. Das ist das schlimmste, was du machen kannst. Und wir Frauen schreiben ja SMS so lang wie ein Buch. Fotos oder SMSen schicken und so `ne schei*e ist wirklich das schlimmste, was man machen kann. Und es gibt noch verschiedene andere Sachen. In der Show wird man sich auf jeden Fall wiederfinden.

Wie sieht es Denn in deinem eigenen Privatleben zurzeit aus? Traummann gefunden?

Wollen wir mal so sagen, ich hab immer das Gefühl, wenn ich über eine Sache rede, dass es dann zu Ende geht. Aber ich bin gerade sehr zufrieden und glücklich. Ich mach es nicht abhängig von einem Partner, aber ich glaube, ich bin angekommen.

Du wirkst ja auch ziemlich selbstbewusst, hast Du das Gefühl, dass das abschreckend auf Männer wirkt?

Bestimmt. Kann sein, dass es auch abschreckend ist. Aber ich hab auch eine sehr sehr weiche Seite, die darf halt nicht jeder sehen. Die muss man halt erstmal rausfinden und da stellt sich dann raus, ob es der Richtige ist und ob es überhaupt ein Mann ist. Es könnte Mr Moment sein, aber ich will Mr Right. Mr Moment würde sich nicht trauen und denken „ach das ist mir zu anstrengend, die hat so `ne starke Meinung, ist wortgewandt, viel zu dominant und zu laut, ich brauch was Stilles“, aber Mr Right würde sagen „das kann nicht sein, da muss es noch was ganz Weiches geben und würde es riskieren und mich kennenlernen wollen. Ich bin Hausfrau, ich kann kochen und bin eine sehr gute Zuhörerin. In einer Beziehung bin ich sehr calm und lasse den Mann Mann sein. Ich will auch gar nicht der Mann in der Beziehung sein. Ich bin sehr weiblich und liebe meine Weiblichkeit sehr. Ich will, dass man mir die Tür aufhält, ich will auch Kumpel haben und mit denen lachen. Ich will keine Tussi sein, keine Dame sein. Ich will Frau sein.

Was rätst Du denn den lieben Männern, die zu schüchtern sind oder einfach zu nett, um eine Frau rumzukriegen? Frauen scheinen ja immer auf diesen Arschlochtypus reinzufallen und die netten Jungs gehen leer aus.

Sag diesen netten Jungs, ich bin ganz und gar bei euch und versuche das Arschloch zu zerstören. Ich mag die schüchternen Jungs. Die sind genau richtig, die sollen sich gar nicht ändern. Natürlich ist es so, dass die meisten Frauen auf Machos stehen. Manche Machos sind auch cool, aber es gibt auch diese richtigen ekelhaften Arschlöcher. Es ist traurig, dass Frauen auf diese Typen stehen, denn die bringen dich im Leben nicht weiter. Der wahre Prinz, oder der wahre König, der aus dir eine Königin macht, ist genau dieser nette Junge.

Das heißt Du kritisierst schon auch die Frauen?

Klar, die sagen immer, sie wollen den Mann so und so haben, aber den wird es nicht geben auf gar keinen Fall. Das Arschloch macht aus dir eine Jägerin, aber wir Frauen können nicht lange jagen, das ist nicht unsere Natur. Wir wollen erobert werden. Der nette Junge ist vielleicht am Anfang schüchtern, aber der gibt dir das, was du haben möchtest. Ruft dich an und bringt dir suppe ans Bett, wenn du krank bist. Genau das ist ein Mann, ein Mann der seine Frau gut behandelt.

Zum Abschluss ein kleiner Themenwechsel: Können wir auch mal wieder was Musikalisches von Dir erwarten?

Ja im Programm ist auch Musik, das sind allerdings nicht meine Songs, deswegen ist das ganz reduziert, weil es nicht meins ist. Aber musikalisch auf jeden Fall denn am Ende des Tages bin ich hauptberuflich Sängerin. Da wird bestimmt auch noch was kommen, aber ich kann Euch noch nicht sagen wann. Ich lege mich jetzt auch nicht fest, sonst ist die Enttäuschung groß, wenn es nicht dann nicht rauskommt. Ich widme mich gerne zu hundertprozentig Sachen und momentan hat die hundertprozentige Aufmerksamkeit meine Show „ Liebeskummer ist ein Arschloch!“. Aber musikalisch wird es auf jeden Fall wieder etwas von mir zu hören geben.