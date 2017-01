Internationales Jazzartfestival

× Erweitern Foto: Erfan Parsa Naqsh Duo

Vom 22. bis 26. März 2017 versammelt das 11. Internationale JazzArtFestival Schwäbisch Hall in neun Konzerten herausragende Musikerinnen und Musiker aus Schweden, Ungarn, Türkei, Italien, der Schweiz und Deutschland.

Zum elften Mal präsentiert das Veranstalter-Quartett Jazzclub, Goethe-Institut, Konzertkreis Triangel und Kulturbüro der Stadt Schwäbisch Hall eine internationale Jazz-Mischung mit etablierten Künstlern und spanndenden jungen Acts. Vergangenen Januar wurde der Jazz-Sonderpreis des Landes Baden-Württemberg für das Lebenswerk an Herbert Joos verliehen. Ein Grund, um das Festival am 22. März um 20 Uhr durch das starbesetze Herbert Joos Quartett mit ihrem Projekt »Jahreszeiten« eröffnen zu lassen.

Packende Grooves & moderne Titel

Das baden-württembergische Duo »Kayu« (Jochen Feucht am Saxophon und Karoline Höfler am Bass) präsentiert am 23. März um 19 Uhr lockere Swingtitel, zupackende Grooves und moderne Kompositionen.Um 21 Uhr schließt sich »Hildegard lernt fliegen« an. Die Truppe um den Schweizer Andreas Schaerer spielt eine Mischung aus Jazzrock, Tarantella, Zirkus-Blues und Oper.

Internationale Besetzung

Mit dem deutsch-türkischen Ensemble »FisFüz«, um den Perkussionisten Murat Coskun, betritt am 24. März um 19 Uhr eine Band die Bühne, die sich den ganzen Mittelmeerraum und ca. 3000 Jahre Kulturgeschichte als musikalischen Fundus zu eigen macht. Der musikalische Globetrotter und Jäger exotischer Klänge und Instrumente Stephan Micus spielt anschließend um 21 Uhr zum ersten Mal in Hall eine spannende Auswahl seiner über 40 Jahre alten Sammlung.

Martinee in der Kunsthalle Würth

Das »Naqsh Duo« heißt am 25. März um 19 Uhr in den Abend willkommen. Die iranischen Musikerinnen haben eine Synthese aus Improvisation, persischer Überlieferung und zeitgenössischer Musik herausgearbeitet. Um 21 Uhr gibt sich Enrico Rava – eine der Vaterfiguren des Jazz in Italien – mit seinem Quartett die Ehre. Zur Matinee in der Kunsthalle Würth ist am 26. März um 11 Uhr der ungarische Gitarrist Ferenc Snétberger zu Gast. Seine Musik geht in der Auseinandersetzung mit Bach, dem Jazz, dem Flamenco und der brasilianischen Musik weit über das Genre des sogenannten Gypsy-Jazz hinaus. Um 19 Uhr endet das Festival in der Hospitalkirche mit dem schwedischen Trio von Jacob Karlzon. Helen Gerstner

11. JazzArtFestival Schwäbisch Hall

22. - 26. März, Hospitalkirche, Schwäbisch Hall, Tickets: 0791-751-600

www.jazzart-hall.de

Programm

Mi. 22.3., 20 Uhr Hospitalkirche Herbert Joos Quartett

Do. 23.3., 19 Uhr Hospitalkirche Duo KAYU

Do. 23.3., 21 Uhr Hospitalkirche Hildegard lernt fliegen

Fr. 24.3., 19 Uhr Hospitalkirche FisFüz

Fr. 24.3., 21 Uhr Hospitalkirche Stephan Micus

Sa. 25.3., 19 Uhr Hospitalkirche Naqsh Duo

Sa. 25.3., 21 Uhr Hospitalkirche Enrico Rava Quartet

So. 26.3., 11 Uhr Kunsthalle Würth Ferenc Snétberger

So. 26.3., 19 Uhr Hospitalkirche Jakob Karlzon