Daniel Preprotnik Kayar Yanar c Daniel Preprotnik

»Je älter ich werde, desto mehr merke ich, wie meine Toleranz für Bullshit immer dünner wird« Comedian Kaya Yanar ist am Ausrasten – zumindest auf der Bühne in seinem neuen Bühnenprogramm: »Ausrasten! Für Anfänger!« Eine unterhaltsame Anleitung zum gepflegten aus der Haut fahren.

»Als zehnjähriger freust du dich auf die große weite Welt, als 20jähriger hat man schon ein paar Deppen kennengelernt, als 30jähriger denkt man: ok, nicht alles super hier, aber man kommt klar, als 40jähriger denkt man nur noch: Oh Gott! Das kann doch so nicht weitergehen«, beschreibt Kaya Yanar die Motivation für sein neues Bühnenprogramm – dabei gibt der Fernseh-Star mit einem schelmischen Grinsen auf den Lippen augenzwinkernd zu, das er gerne mal ausrastet. Nicht sehr oft, aber immer öfter. Liegt es an ihm, liegt es an allem anderen? Leben wir in einer Zeit, die so stressig und bekloppt ist, dass man einfach mal ausrasten muss, um halbwegs klar im Kopf zu bleiben? Und wenn ja, wie macht man das am besten? Warten, bis einem alles zu viel wird und dann auswandern, Burn-Out oder Amoklaufen?

Alles keine Optionen für jemanden wie Kaya Yanar. Ein Comedian durch und durch. Ein Komiker, der auf die Standard-Floskel »Erzähl mir doch mal deinen Lieblingswitz« gerne mit einem trockenen »Der steht vor mir« antwortet, rastet eben auch mal gepflegt aus. Nicht immer – aber immer öfters. Ein Kaya Yanar nimmt eben kein Blatt vor den Mund. Beispiel gefällig: befragt nach einem möglichen Titel für die eigene Autobiographie in Buchform gibt es von Kaya Yanar die flapsige Antwort: »Das war‘s schon?«. Tja, was soll man auch anderes von einem Comedian erwarten, der als peinlichste CD der heimischen Musik-Sammlung Meisterwerke von Mr. President angibt – und darauf auch noch stolz ist.

Wenn Kaya Yanar allerdings ausrastet, dann immer mit Stil, Eleganz und vor allem: mit Humor! Kaya Yanar regt sich ständig über alles auf: Öffentliche Toiletten, Staus, Autofahrer, Radfahrer, Fußgänger - je nachdem, wie er eben gerade unterwegs ist. Auch alte Leute, junge Leute, Kinder, Babies, TV Sender, Ausländer, Inländer stehen auf seiner Aggressor-Liste. Und so präsentiert sich sein aktuelles Bühnenprogramm »Ausrasten! Für Anfänger« als eine zweistündige Lebenshilfe mit Doktor Yanar auf seine ganz eigene Art und Weise: eben witzig, intelligent, humorvoll, selbstironisch oder einfacher gesagt: zum ausrasten lustig.

Kaya Yanar: »Ausrasten! Für Anfänger«

Samstag, 24. März, 20 Uhr Porsche-Arena, Stuttgart,

Alle Infos unter: www.musiccircus.de