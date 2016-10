Andreas Bourani als fünfter Act bestätigt

× Erweitern Foto: Matthias Bothor Andreas Bourani

Das Line Up der Kreissparkasse Ludwigsburg music open 2017 wächst und wächst. Neben den bereits veröffentlichten Künstlern, dürfen sich die Fans jetzt auch noch auf Andreas Bourani freuen!

Das Konzert am 6. August in Ludwigsburg wird eines von wenigen ausgewählten Open Airs sein, die Bourani 2017 auf seiner „Die Welt von oben“ – Tour geben wird. Nicht umsonst zählt Andreas Bourani in den letzten Jahren zur Spitze der deutschen Popmusik und wurde für seine Musik mit mehreren Auszeichnungen belohnt. Ob auf der Bühne mit seiner kraftvollen und einprägsamen Stimme oder auch bei seinen zahlreichen TV-Auftritten, wie aktuell als Juror bei „The Voice of Germany“ -Andreas Bourani weiß einfach immer zu überzeugen. In Ludwigsburg werden noch zwei hochkarätige „Special Guests“ dabei sein, die in Kürze bekannt gegeben werden. Tickets sind ab sofort erhältlich.

Am 28.07. werden Silbermond mit ihrem aktuellen Programm „Leichtes Gepäck – Open Air Tour 2017“ das Publikum im Ehrenhof begeistern und dabei ihre einzige Show in Baden-Württemberg spielen. Seit 2002 stehen die Bautzener gemeinsam auf der Bühne und haben es bis heute auf mehrere Nummer 1 Hits und Millionen verkaufter Tonträger geschafft.

Stimmungsgarant Dieter Thomas Kuhn & Band konnte nach ausverkauftem Konzert 2016 wiedergewonnen werden und wird sicherlich auch am 29.07.2017 seine Jünger wieder in Scharen nach Ludwigsburg ziehen. Die Hälfte der Karten ist bereits vergriffen.

Am 01.08. lädt Die Nacht der Musicals, die 2017 bereits 20jähriges Bühnenjubiläum feiert, auf eine aufregende Reise durch die Welt der Musicals ein. Hier erwartet die Zuschauer ein Potpourri aus Klassikern wie „Tanz der Vampire“ oder „Cats“ aber auch aus aktuellen Produktionen wie „Aladdin“ oder „Rocky“.

LaBrassBanda kehren am 04.08. auf die KSK music open Bühne zurück und feiern zugleich noch ihr 10-jähirges Bandjubiläum mit uns! Wer 2015 dabei war wird bestätigen, dass die Stimmung kaum besser sein kann, als wenn diese sympathischen Jungs aus Bayern mit ihrer Mischung aus Ska-Punk, Techno, Reggae und Brass richtig loslegen! Achtung – Es folgt zudem vor Weihnachten ein noch geheimer Co-Headliner!