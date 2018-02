KSK music open 2018 sucht lokale Bands als Support

× Erweitern James Blunt

Für die 8. Kreissparkasse Ludwigsburg music open konnte bereits ein vielseitiges Line-Up veröffentlicht werden, bei dem wie auch in den Vorjahren wieder Liebhaber verschiedenster Musikrichtungen auf ihren Geschmack kommen. Für einige Konzerte suchen die Eventstifter GmbH gemeinsam mit der Kreissparkasse Ludwigsburg nun talentierte Bands aus der Region als lokale Opener!

An insgesamt vier Konzertabenden haben Künstler und Bands aus der Region Ludwigsburg/Stuttgart die Möglichkeit, einen begehrten Auftritt als lokaler Support zu ergattern. Ab dem 19.02.18 werden in öffentlichen Ausschreibungen jeweils vier Wochen lang eine lokale Vorband für das Konzert der Scorpions, Dieter Thomas Kuhn, James Blunt und Freundeskreis gesucht. Bewerben darf sich wer aus dem Kreis stammt und musikalisch zum Hauptact passt.

In einem gemeinsamen Auswahlverfahren zwischen der Eventstifter GmbH und der Kreissparkasse Ludwigsburg, dem Popbüro Region Stuttgart sowie dem jeweiligen Headliner wird dann eine Gewinner-Band gekürt, die den Konzertabend eröffnen darf. „Wir freuen uns, dass wir dadurch auch den Bands aus unserem KSK-Best Of Pool wieder die Möglichkeit bieten können, sich als Vorbands bei den music open zu bewerben“, sagt die Pressesprecherin der Kreissparkasse, Isabel Kurz. „Das Interesse, bei dieser Großveranstaltung als Support aufzutreten, ist bei unseren Best Of Bands jedes Jahr sehr groß“. Kurz kündigt auch an, dass sich Bands, die dem Bandpool der Kreissparkasse noch nicht angehören, parallel für eine Aufnahme in den Best Of Pool der Kreissparkasse bewerben können. „Da wir 2018 keine Best Of- CD herausgeben werden, werden wir die Ergänzung unseres Bandpools mit dem Auswahlverfahren für die music open kombinieren“, so Kurz.

Alle Infos zum Bewerbungsverfahren gibt es dann pünktlich zum Starttermin auf der KSK music open Homepage, der Facebook-Seite und auf der Homepage der Kreissparkasse. Für alle Konzerte gibt es derzeit noch Tickets, jedoch wurden bereits rund 20.000 Stück verkauft, also heißt es teilweise schnell sein! In diesem Jahr sind folgende Künstler dabei: Von Anfang an hatten sie nur ein Ziel: zu den besten Rockbands der Welt gehören! Dass sie ihr Ziel längt erreicht haben, müssen die Scorpions längst nicht mehr unter Beweis stellen. Am 27. Juli gibt’s ihre Erfolgstitel „Rock you like a hurricane“ und „Wind of change“ dann live vor der beeindruckenden Kulisse des Ludwigsburger Schlosses.

Nur einen Tag später legt Stimmungsgarant Dieter Thomas Kuhn bereits das dritte Mal im Ludwigsburger Schlosshof Stopp ein. Am 28. Juli wird er dann wieder mit altbekannten Hits wie „Über den Wolken“ oder „Griechischer Wein“ seine „Kuhnis“ in Ekstase versetzen!

Der Durchbruch gelang ihm mit seinem Megahit „You’re Beautiful“ und dem dazugehörigen Album, welches in seiner Heimat zur meistverkauften Platte der Nuller-Jahre wurde. 2018 ist James Blunt mit seiner „The Afterlove“ Tour unterwegs und wird am 29. Juli beweisen, dass er nicht nur sanfte Töne anschlagen kann.

Keine andere Künstlerin verkörpert die Verbindung von Musik und Protest so glaubwürdig wie Joan Baez. Mit ihrer „Fare Thee Well Tour 2018“ kehrt die von Bob Dylan gekrönte „Königin des Folk“ zurück nach Deutschland und wird am 31. Juli Klassiker wie „Diamonds and Rust“ und „Here’s to you“ zum Besten geben.

Die Sopranistin Aida Garifullina, gilt inzwischen als eine der „aufregendsten Operndiven von heute“ (Placido Domingo). Vittorio Grigòlo ist einer der führenden Tenöre seiner Generation und vielfach mit renommierten Preisen ausgezeichnet. Unter der musikalischen Leitung von Julia Jones und begleitet vom Orchester der Ludwigsburger Schlossfestspiele darf sich am 1.

August bei der Sommernacht der Opernstars auf ein einzigartiges Klangspektakel unter freiem Himmel gefreut werden. 2017 feierten Freundeskreis ihr 20-jähriges Jubiläum mit einem spektakulären Comeback und zahlreichen ausverkauften Konzerten. Auch 2018 gibt es wieder einige exklusive Konzerte und am 4. August feinsten deutschen HipHop – live und open air! Als Featuregast haben sie die Erfinderin des deutschen Souls und langjährige FK-Wegbegleiterin Joy Denalane im Gepäck.