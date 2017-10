Kultur bei Würth

× Erweitern Foto: Manfred Esser Bernd Stelter

Mit einer Mischung aus Kabarett, Konzerten und Kleinkunst startet Würth in seine neue Kultursaison. Zu den Highlights zählt eine Ballett Matinée, das große Weihnachtskonzert und Auftritte von Komödiant Bernd Stetler und Schauspielerin und Musicaldarstellerin Ute Lempner.

»Kultur bekommt ein neues Zuhause«

Durch die Eröffnung des Carmen Würth Forums am 18. Juli hat die Adolf Würth GmbH & Co. KG neuen Raum für vielfältige Kulturveranstaltungen geschaffen. Den Auftakt in die neue Saison, machten in einem Gemeinschaftskonzert der Wiener Männergesang-Verein und der Würth Chor unter dem Motto »150 Jahre Donauwalzer« am 28.10.2017.

Im November erwartet die Besucher zwei erstklassige Künstler. Am 9.11.2017 wird Gerhard Polt, einer der gefragtesten und bekanntesten Kabarettisten des Landes im Reinhold-Würth-Saal auftreten.

Ballett Matinée & Weihnachtskonzert

Am 3.12.2017 findet zum 21. Mal die Ballett Matinée im Rahmen des Kulturangebotes statt. Das Programm hierfür wird traditionell von Frau Prof. Birgit Keil mit den Studierenden der Akademie des Tanzes gestaltet. Einen stimmungsvollen Einklang in die Weihnachtszeit bietet das gemeinsame Weihnachtskonzert am 10.12.2017 des Würth Chors und der Würth Band, die im fein abgestimmten Wechselspiel weihnachtliche Stimmung aufkommen lassen.

Zum Jahresstart 2018 wird das in England beheimatete Pasadena Roof Orchestra am 18.01.2018 ein Konzert in Künzelsau geben. Die Besucher erwartet ein Abend mit viel Spaß, Soul und Swing auf höchstem Niveau.

Besonders freuen sich die Veranstalter, dass es in dieser Saison gelungen ist, die Chanson-Sängerin, Musicaldarstellerin und Schauspielerin Ute Lemper, für den 15.02.2018 zu gewinnen. Außerdem wird auch Komödiant Bernd Stelter am 26.04.2018 zu Gast sein.

Den Abschluss der Saison macht das österreichische Blechbläserensemble Mnozil Brass am 12.05.2018. Von Blechblasmusik und Schlager über Oper bis hin zu Jazz und Pop hat die fünf köpfige Band viel zu bieten.

Eintrittskarten erhält man an den bekannten Vorverkaufsstellen sowie online unter www.eventim.de. Vorverkaufsbeginn ist jeweils sechs Wochen vor der Veranstaltung.