Kulturforum Brackenheim startet durch: Auftakt zur Frühjahrssaison im Februar

Die Kapelle im Schloss Brackenheim geht in ihr 22. Jahr, mittlerweile hat sich diese Location von Kleinkunst- über Kultur- längst zur Kult-Bühne gemausert. Mit zehn Veranstaltungen ist das neue Halbjahres-Programm Januar - Juni 2017 ein deutliches Zeichen der kulturellen Vielfalt.

Die neue Saison beginnt mit einem Fest für die Ohren in Gegenwart der »Royals des britischen A Capella«: The London Quartet kommt mit ihrer Show »Dinner for 4« am 11.2. nach Brackenheim.

Kotzmotz, der Zauberer in seiner Meckerwelt wird vom Theater Radelrutsch in Szene gesetzt am 12.2. Für Kinder ab vier Jahren gibt es die Geschichte über Angst, Wut, Versöhnung, Vertrauen und Freundschaft. Die vier Ravensburger Jungs von Peter Pux machen auf ihrer »Stadtland« Tour am 18.2. Station bei artig, der jungen Kreativabteilung im Kulturforum. Mehrere Genres kombiniert dann der vielfach prämierte Cartoonist Piero Masztalerz am 25.2. in der Schlosskapelle. Seine Live Cartoon & Comedy Show »Schöne Scheisse« ist interaktiv und vollgepackt mit tiefschwarz-trockenem Humor.

Musik, Comedy & Tanznacht

Weiter geht es am 10.3.: Die Musikerinnen von Ganes präsentieren ihre eigene, epische Art der Alpen Folk-Popmusik mit dreistimmigem Gesang und einer Mischung aus traditionellem Instrumentarium und modernen, elektronischen Elementen. Tonträger nennen sich hingegen die vier jungen Berliner, die mit »Leiser Lärm« gut gelaunten Rock’n Roll und Schabernack am 25.3. zum Besten geben. Am 1.4. ist es wieder so weit, dass Dr. J wieder den DJ geben wird und die Kapelle im Schloss bei der 3. Tanznacht zum Tanz! Lokal mutiert.

Die Sängerin, Musikerin und Sachensagerin Katie Freudenschuss kommt mit ihrem ersten Solo-Programm »Bis Hollywood is eh zu weit« am 8.4. auf die Kulturbühne. Die Oberpfälzer Kabarettistin Lizzy Aumeier sagt am 29.4. »Ja, ich will!« und entführt ihr Publikum auf eine witzige und turbulente Reise von der ersten Verliebtheit bis hin zum Witwentum. Zum Abschluss der Spielzeit präsentiert Johnny Armstrong am 24.6. schrägsten britischen Humor – auf Deutsch.