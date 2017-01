Laut, Dick, Ehrlich und sehr Lustig

× Erweitern Chris Tall

Er gilt als einer der Shooting-Stars der deutschen Comedy-Szene und wurde 2016 mit dem Deutschen Comedypreis als bester Newcomer ausgezeichnet. Vor allem das jüngere Publikum feiert den Hamburger Comedian und seine Programm, die mit ganz viel Selbstironie und ganz wenig Respekt vor heiklen Themen glänzen. Mit MORITZ-Redakteur Christoph Schwärzler sprach er unter anderem über politisch unkorrekte Comedy, den Privaten Christopher Nast und das Verhältnis zu seiner Familie.

Im Februar geht die närrische Zeit in die heiße Phase. Sie lebten einige Jahre in Köln und bekamen den Trubel hautnah mit. Sind Sie ein Fan von Karneval, Fasnet und Fasching?

Als Hamburger wird man in »diese Szene« nicht rein geboren, aber in meiner Kölner Zeit habe ich den Karneval lieben gelernt. Es ist eine durchaus andere, dennoch sehr schöne, bunte Welt!

Ihre Nummern sind oft alles andere als politisch korrekt. Ihre Fans lieben Sie dafür, ihre Kritiker runzeln die Stirn. Darf man über alles Witze machen?

Dass meine Comedy plötzlich »politisch unkorrekt« wurde und ich deswegen Aufsehen erregt habe, war eigentlich gar nicht meine Absicht, ich wollte unterhalten und viele Rollstuhlfaher und Behinderte haben mich darin bestärkt. Viele Komiker besetzen dieses Genre schon viel länger und stärker, z.B. Kay Ray der mir auch bei der Haltung und dem Standup #darferdas geholfen hat. Ich finde es kommt bei solchen Nummern am Ende auf den Kontext an. In welcher Situation befinde ich mich und fühlt sich mein gegenüber sicher und mit mir auf Augenhöhe. Es gibt demnach auch Themen, an die ich mich nicht ran traue, weil ich mich damit unwohl fühle, andere aber schon. Und das ist auch gut so.

Wie sind Sie eigentlich zur Comedy gekommen? Waren Sie schon in der Schule der Klassenclown?

Für Comedy habe ich mich schon sehr früh interessiert. Mario Barth habe ich schon im Hamburger Theater gesehen, da war ich noch ganz klein. In der Schule war ich dann der Klassen-Clown, habe aber eher genervt. Im März 2011 habe ich mich dann das erste Mal selbst auf eine offene Bühne getraut. Dadurch haben sich dann immer mehr Auftritte auf anderen Bühnen ergeben. So fing es an. Dass ich heute mein Geld damit verdiene, ist ein großes Glück, war aber zu Beginn nicht mein Antrieb.

Sie gelten als einer der Shooting-Stars der deutschen Comedy-Szene und haben mittlerweile eine ganze Reihe wichtiger Preise abgeräumt. Wie gehen Sie mit dem Erfolg um?

Ich versuche, weiter fleißig zu bleiben und mein Publikum zu begeistern. Ich habe sehr bodenständige Freunde und eine entspannte Familie, die so oder so zu mir steht. Das erdet mich.

Von Ihrem Privatleben hört, sieht und liest man in der Regel nichts in den Medien. Gibt es da nicht viel zu erzählen, oder achten Sie sehr darauf, dass nicht so viel Privates in die Öffentlichkeit dringt?

Ich möchte als Komiker wahr genommen werden und wünsche mir, dass meine Fans sich aufgrund meiner Kunst für mich interessieren, nicht wegen meines Privatlebens. Zudem erhalte ich mir so meinen Rückzugsort, den ich wichtig finde.

Wie unterscheidet sich der private Christopher- Nast von seinem Alter Ego Chris Tall?

Eigentlich gibt es da keinen sehr großen Unterschied. Meine Bühnengeschichten habe ich erlebt, somit bleibe ich authentisch. Klar, ab und an überhöht man die Stories, aber ich bin auch im »echten Leben« laut, direkt, ehrlich, dick und hoffentlich lustig. (Lacht)

Wie geht ihre Familie damit um, dass sie Sie jeden Abend auf der Bühne durch den Kakao ziehen?

Meine Familie findet das Gott sei Dank cool! Meine Mama hat schon immer gesagt, dass ich auf die Bühne gehöre. Viele Gags beruhen auch absolut auf der Wahrheit. Ich habe zu meiner Familie ein super Verhältnis – die sind alle eher beleidigt, wenn sie in meinen Geschichten zu kurz kommen!

Sie stehen jetzt seit einigen Jahren auf der Bühne, waren im TV und haben in Kino-Filmen mitgespielt. Welche Ziele haben Sie für die nächsten Jahren?

Genauso weitermachen!

Sollte der Erfolg irgendwann einmal ausbleiben – haben Sie ein zweites Standbein neben der Comedy?

Comedy ist ja genau genommen mein zweites Standbein. Ich habe Versicherungskaufmann gelernt. Ich hoffe, in Zukunft kein drittes Bein zu brauchen, denn ich liebe diesen Job über alles!

Chris Tall – Selfies von Mutti Sa. 29. April, 20 Uhr, Stadthalle, Reutlingen, www.koko.de