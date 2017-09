× Erweitern Der vereckte Hof Theater Lindenhof

Mit einem bunten Mössinger Kulturherbst startet das Theater Lindenhof – wie immer in Kooperation mit der Stadt Mössingen - in die neue Spielzeit. Am 22. September geht’s los.

Die Besucher erwartet in der Pausa-Bogenhalle ein vielseitiges Programm. Angefangen bei ausgewählten Lindenhof-Stücken wie „Homo Faber“, „Emmas Glück“ oder „Der verreckte Hof“ über Kleinkunst mit dem Dohlengässle, Musik von Pepper & Salt, The GrooveCompany und der Jugendmusikschule, dem Steinzeitspektakel Rulaman bis hin zum Kunstprojekt „Heimat“. Für die Kinder zeigt am Sonntag, 24.09. das Theater Hammerschmiede „Mama Muhs Freundin“. Für Schulklassen, die dem Abitur zustreben, findet am 17. Oktober um 10:00 Uhr eine Vormittagsvorstellung „Homo Faber“ statt. Auch eine Premiere ist dabei: Wolfgang Schnitzer hat zusammen mit dem Lindenhof-Intendanten Stefan Hallmayer passend zum geschichtsträchtigen Veranstaltungsraum ein inszeniertes Hörstück rund um die Prinzipien des Bauhauses entwickelt. Der Mössinger Kulturherbst findet vom 22.09. bis 17.10. in der Pausa-Bogenhalle in Mössingen statt. Karten gibt es über die Theater-Webseite www.theater-lindenhof.de, das Kartenbüro (07126/92 93 94) sowie die Vorverkaufsstellen der Region.