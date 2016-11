Mario Barth kommt nach Ludwigsburg

× Erweitern Foto: Josef Fischnaller/Hauptstadt-Helden Mario Barth

Ein Stück Beklopptheit macht Männer sexy! Wer könnte davon überzeugender erzählen als Mario Barth? Wenn Deutschlands erfolgreichster Comedian seine Alltagsgeschichten mit unverwechselbarer Mimik und Gestik zum Besten gibt und absurde Dialoge lebhaft nachspielt, erweist er sich als extrem guter Beobachter – nicht nur in dem Beziehungsalltag von Männer und Frauen. In seinen Geschichten steckt immer ein hoher Wiedererkennungswert für seine Zuschauer. Kein Wunder, dass der Angriff auf die Lachmuskeln zwei Stunden lang nicht zu stoppen ist. Mehr als 600.000 begeisterte Fans haben das aktuelle Programm „Männer sind bekloppt, aber sexy“ bereits erlebt. Die gute Nachricht für alle Fans in Ludwigsburg und Umgebung: Mario Barth kommt diesmal auch in die MHP-Arena!

Mario Barth „Männer sind bekloppt, aber sexy“

Sa. 25. März 2017, 19 Uhr, MHP-Arena Ludwigsburg

Tickets sind unter www.mario-barth.de, oder unter der Tickethotline

06073/722 740 und an allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich.