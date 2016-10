Mary Poppins, Deutschlandpremiere, Apollo Theater Stuttgart, 23.10.16

× 1 von 61 Erweitern Torsten Rothe, www.tr-pressefotos.de Premiere Marry Poppins www.moritz.de × 2 von 61 Erweitern Torsten Rothe, www.tr-pressefotos.de Premiere Marry Poppins www.moritz.de × 3 von 61 Erweitern Torsten Rothe, www.tr-pressefotos.de Premiere Marry Poppins www.moritz.de × 4 von 61 Erweitern Torsten Rothe, www.tr-pressefotos.de Premiere Marry Poppins www.moritz.de × 5 von 61 Erweitern Torsten Rothe, www.tr-pressefotos.de Premiere Marry Poppins www.moritz.de × 6 von 61 Erweitern Torsten Rothe, www.tr-pressefotos.de Premiere Marry Poppins www.moritz.de × 7 von 61 Erweitern Torsten Rothe, www.tr-pressefotos.de Premiere Marry Poppins www.moritz.de × 8 von 61 Erweitern Torsten Rothe, www.tr-pressefotos.de Premiere Marry Poppins www.moritz.de × 9 von 61 Erweitern Torsten Rothe, www.tr-pressefotos.de Premiere Marry Poppins www.moritz.de × 10 von 61 Erweitern Torsten Rothe, Mary Poppins das Musical is in Deutschland angekommen. Bei der Premiere in Stuttgart am vergangenen Wochenende liesen sich einige illustre Gäste, darunter Ruth Moschner, Sila Sahin und Natalia Wörner, auf dem roten Teppich blicken.

Alle Abteilungen feilten bis zum Schluss mit Hochdruck an den letzten Details, damit MARY POPPINS das Publikum auf eine fantastische Reise mit magischen Momenten mitnehmen kann. Viele Prominente freuten sich auf das berühmteste Kindermädchen der Welt.

Unter den prominenten Gästen sind die Moderatoren Ruth Moschner und Marco Schreyl und Jochen Bendel, die Schauspielerinnen Sila Sahin, Natalia Wörner, Liz Baffoe, Maren Gilzer und Nicole Mieth, das Model Giulia Siegel, Sängerin Lou Hoffner, das Schlagerduo Anita & Alexandra Hofmann, Eric Gauthier und Schauspieler Peter Ketnath.

Auf der Gästeliste stehen außerdem die Herzogin Iris Caren von Württemberg, Fußballtrainer Guido Buchwald, Musicalstar Kevin Tarte, Travestiekünstlerin Wommy Wonder, Eiskunstlauf-Legende Norbert Schramm und TV-Moderatorin Sonja Faber-Schrecklein sowie die Profisportler Marcel Nguyen, Frank Stäbler und Elisabeth Seitz.